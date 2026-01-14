Deși programul național dedicat îngrijirilor paliative a fost prevăzut în legislație, acesta nu este implementat încă. Autoritățile au explicat că, în absența unui cadru de tranziție, mii de pacienți cu afecțiuni grave ar fi putut rămâne fără acces la servicii esențiale.

Guvernul a decis astfel introducerea unei perioade tranzitorii de 12 luni, necesară „pentru a permite încheierea unui număr suficient de contracte” între casele de asigurări și furnizori, astfel încât serviciile să rămână funcționale.

Amânarea lansării programului național ar fi putut genera blocaje administrative, deoarece anumite servicii paliative ar fi rămas fără mecanism de finanțare. În plus, fără perioada de tranziție, casele de asigurări nu ar fi avut baza legală de a continua contractele existente sau de a încheia contracte noi.

Prin măsura adoptată, Executivul urmărește:

-menținerea accesului pacienților la îngrijiri

-evitarea întreruperilor în tratamentul persoanelor cu boli grave

-menținerea furnizorilor în sistemul public

-prevenirea supra-aglomerării spitalelor

Astfel, pacienții pot primi îngrijiri paliative în continuare în trei forme deja reglementate.

În intervalul de 12 luni, pacienții vor putea apela la:

– Îngrijiri paliative la domiciliu

Destinate persoanelor imobilizate sau cu mobilitate redusă, pentru care deplasarea la unități sanitare este dificilă.

– Servicii în ambulatoriul de specialitate

Pentru cazurile care necesită monitorizare periodică, consiliere, evaluare clinică și plan de îngrijire.

– Îngrijiri în regim de spitalizare de zi

Formă utilă pentru proceduri medicale și evaluări complexe, fără internare continuă.

Aceste servicii sunt incluse în pachetul de bază reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 521/2023, ceea ce înseamnă că persoanele asigurate au dreptul la ele fără costuri suplimentare.

Conform cadrului temporar:

-beneficiarii pot primi îngrijiri paliative dacă nu beneficiază deja de astfel de servicii prin noul program curativ

-serviciile sunt acordate doar pe baza contractelor valabile cu casele de asigurări

-furnizorii trebuie să fie autorizați conform legislației în vigoare

Casele de asigurări de sănătate au posibilitatea de a încheia contracte cu furnizorii care respectă criteriile medicale și administrative.

În sistem pot intra sau rămâne furnizori din trei categorii:

-Îngrijiri paliative la domiciliu

-Ambulatoriul de specialitate pentru specialități clinice

-Spitalizare de zi

Aceste forme acoperă atât nevoie medicală, cât și pe cea socială și de suport psihologic.

Pentru a preveni întârzierile birocratice, Guvernul a decis următoarele:

-Furnizorii deja contractați la 31 decembrie 2025 pot continua activitatea fără perioadă de contractare

-Furnizorii noi pot intra în sistem respectând procedura standard de contractare, prevăzută de lege

-Această flexibilizare evită o eventuală „pauză” între contracte, care ar fi afectat direct pacienții.

Prin această decizie, autoritățile transmit că prioritatea este continuitatea actului medical. Îngrijirile paliative sunt considerate o componentă critică în managementul bolilor cronice și severe, deoarece:

-reduc suferința fizică

-oferă suport psihologic

-îmbunătățesc calitatea vieții

-reduc internările inutile și costurile suplimentare

Fără un cadru tranzitoriu, aceste servicii ar fi putut fi limitate sau chiar suspendate temporar, cu efecte grave asupra pacienților vulnerabili.