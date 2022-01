Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a oferit noi informații despre burselor de merit din 2022. Acesta a informat că bugetul actual pentru bursele elevilor este cu 400 de milioane de lei mai mare decât anul precedent. De asemenea, acesta a asigurat că toți banii alocați vor fi cheltuiți strict pentru copii și adolescenți.

„Toți banii alocați pentru burse vor fi cheltuiți pentru burse. Dacă va fi cazul, pe baza rezultatelor pe care le vom avea după primul semestru, exclusiv semestrul I din clasa a V-a și semestrul I din clasa a IX-a, pentru că toți ceilalți se bazează pe rezultatul din anul școlar anterior, dacă va fi cazul, vom revedea criteriile în așa fel încât tot bugetul obținut cu greu pentru bursele elevilor să fie cheltuit pentru bursele elevilor.

Reamintesc, bugetul de peste 1 miliard de lei pentru bursele de merit, de performanță, sociale și de studiu, reprezintă de patru ori mai mult decât bugetul anului 2020, când am avut 270 milioane de lei plătiți doar de primării. În 2021, am început cu un buget de 540 milioane de lei, pentru prima oară în istoria post-decembristă, plătiți de la bugetul de stat”, a spus acesta.

„Am obținut pentru bursele elevilor încă 105 milioane”

Ministrul Educației a explicat că nu există o „tăiere a numărului de beneficiari ai burselor de merit” deoarece acum sunt de trei ori mai mulți beneficiari comparativ cu 2020.

„La rectificare, am luptat și am obținut pentru bursele elevilor încă 105 milioane. Execuția pe anul 2021 pe burse elevi de la bugetul de stat a fost de 645 milioane de lei. Peste acești bani, am luptat și am obținut o suplimentare de aproape 400 de milioane de lei. Peste acești bani, care sunt cu 400 de milioane mai mult decât anul trecut, sunt cei 226 de milioane pentru bursa profesională și bursa bani de liceu.

Cei 347.000 de beneficiari estimați ai burselor de merit pentru anul 2022 sunt de 3 ori mai mulți în raport cu cei 123.472 de beneficiari ai burselor de merit din anul 2020. Întrebare: Unde este «tăierea» numărului de beneficiari ai burselor de merit?”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Ordinul privind bursele de merit, atacat în instanţă de elevi!

Subiectul burselor a inflamat recent mai multe asociaţii ale elevilor, care au criticat dur şi au anunţat că vor ataca în instanţă ordinul prin care se modifică pragul mediei pentru acordarea burselor de merit. Acesta ar urma să urce de la 8,50 până la 9,50.

„Marţi (…) a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Ministerului Educaţiei pentru aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor. La nivelul ordinului, criteriile de acordare a bursei de merit sunt modificate (…).

Astfel, este tăiat numărul beneficiarilor de burse de merit, fiind afectaţi sute de mii de elevi din ţară. Astfel, 730.000 de elevi din România rămân fără burse. Dacă ar fi să rostim numele fiecărui elev condamnat de către ministrul Sorin Cîmpeanu, ne-ar lua peste 8 zile, iar asta citind un nume pe secundă, fără a lua vreo pauză.

Probabil, în următorii 4 ani, 730.000 de tineri vor părăsi România, dezamăgiţi de eşecurile sistemului”, se arată în comunicatul transmis de mai multe asociaţii ale elevilor din România.