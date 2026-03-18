Președintele CCIR, Mihai Daraban, a declarat că schimburile comerciale dintre România și Letonia au crescut de peste patru ori în ultimul deceniu, ajungând la peste 200 de milioane de euro în primele 11 luni din 2025. El a subliniat însă că acest ritm evidențiază și un potențial încă insuficient exploatat.

Potrivit acestuia, existența a aproape 300 de companii cu capital leton în România, alături de complementaritatea unor sectoare precum industria alimentară, prelucrarea lemnului, IT și echipamentele, oferă premise solide pentru dezvoltare. În acest context, Daraban a arătat că memorandumul semnat cu LCCI reprezintă instrumentul necesar pentru transformarea acestor evoluții într-un parteneriat economic mai consistent.

„Cifrele vorbesc de la sine: schimburile comerciale bilaterale dintre România și Letonia au crescut de la 45,6 milioane de euro în 2017 la peste 200 de milioane de euro în primele unsprezece luni ale anului 2025 — o creștere de peste patru ori în mai puțin de un deceniu. Este un ritm remarcabil, dar și un semnal că potențialul real al acestui parteneriat rămâne, în mare parte, nevalorificat. Avem 299 de companii cu capital leton prezente în România, avem sectoare complementare — industria alimentară, lemnul, IT-ul, echipamentele — și avem acum și cadrul instituțional pentru a accelera lucrurile. Memorandumul semnat astăzi cu LCCI este tocmai instrumentul care lipsea pentru a transforma această statistică promițătoare într-un parteneriat economic de substanță.”, a declarat președintele CCIR, dl Mihai Daraban.

Președintele LCCI, Aigars Rostovskis, a declarat că relația cu România este considerată strategică pentru mediul de afaceri leton și a fost oficializată prin semnarea unui memorandum cu CCIR.

El a subliniat că organizația pe care o conduce reunește aproximativ 8.000 de membri și oferă acces constant la oportunități de afaceri și piețe externe prin conferințe și seminarii. Totodată, cel puțin 50 de companii membre și-au exprimat deja interesul pentru identificarea de parteneri în România.

Rostovskis a precizat că acordul semnat creează cadrul instituțional necesar pentru transformarea acestui interes în colaborări economice concrete.

„Suntem bucuroși să fim astăzi la București și să oficializăm o relație pe care o considerăm strategică pentru ambele comunități de afaceri. Camera noastră, care reunește aproximativ 8.000 de membri, companii directe și organizații patronale, generează anual circa 3 milioane de euro din cotizații și servicii și acoperă întreg teritoriul Letoniei prin cele patru camere regionale. Prin conferințele și seminariile pe care le organizăm, ne asigurăm că membrii noștri au acces constant la oportunități de afaceri și piețe de export. România este pe radarul nostru: cel puțin 50 de companii membre LCCI și-au exprimat deja interesul de a identifica parteneri români. Memorandumul semnat astăzi cu CCIR ne oferă cadrul instituțional de care aveam nevoie pentru a transforma acest interes în parteneriate concrete.”, a ținut să precizeze președintele LCCI, dl Aigars Rostovskis.