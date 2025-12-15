Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a fost primit la Casa Albă de Jarrod Agen, directorul Consiliului Național pentru Controlul Energetic de la Casa Albă. Potrivit lui Agen, România este un partener-cheie în transportul de gaz natural lichefiat din SUA prin Coridorul Vertical în Europa Centrală și de Est. Bucureștiul și Washingtonul au făcut progrese semnificative în asigurarea unor acorduri de export de GNL din SUA. În cadrul întâlnirii lor, Predoiu și Agen au accelerat următorii pași în cadrul alianței energetice esențiale.

„România este un partener-cheie în transportul de GNL (gaz natural lichefiat) din SUA prin Coridorul Vertical în Europa Centrală și de Est. Am făcut deja progrese semnificative în asigurarea unor acorduri de export de GNL din SUA și am avut plăcerea să ne întâlnim cu ministrul Cătălin Predoiu din România (…) pentru a accelera următorii pași în cadrul alianței noastre energetice esențiale”, a scris Agen pe contul său de X.

Romania is a key partner in flowing US LNG through the Vertical Corridor in Central & Eastern Europe. We’ve already made great progress to secure US LNG export deals & was pleased to meet w/ @CatalinPredoiu of Romania this week to speed next steps in our critical energy alliance. pic.twitter.com/LhgghFV5U3 — jarrodagen (@jarrodagen) December 14, 2025

La Washington D.C., a fost organizată Gala Alianța 2025. Organizația „Alianța” este o entitate non-partizană și nonprofit dedicată consolidării parteneriatului dintre SUA și România. Gala Alianța 2025 a onorat persoane și organizații care inspiră schimbări pozitive și susțin relația Româno-Americană. Evenimentul a inclus dezbateri pe teme esențiale precum afaceri, securitate și cultură, funcționând mai degrabă ca o platformă de networking pentru liderii interesați de promovarea relațiilor bilaterale.

În cadrul acestui eveniment, Predoiu a obținut Premiul Internațional pentru Serviciu Public. Premiul i-a fost înmânat de Mark Gitenstein, fost ambasador SUA la București. În timpul decernării premiilor, Gitenstein a mărturisit că România are „cu adevărat nevoie” de mai mulți oameni precum Predoiu pentru a putea fi schimbată în bine. Potrivit spuselor sale, ceea ce a făcut Predoiu prin Codul de Guvernare Corporativă a dat putere consiliului de administrație și investitorilor externi, încurajând companiile să obțină acces la informații pentru a descoperi unde se află corupția și pentru a o elimina. Pentru acest fapt, SUA îi datorează o recunoștință externă.