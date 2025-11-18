Alegerea unui monument funerar nu este doar o chestiune estetică, ci și una simbolică: el reprezintă amintirea vie a celui dispărut și un loc de reculegere pentru familie și prieteni.

Un monument funerar oferă un reper vizibil și durabil care marchează locul celui dispărut, ajutând familia și prietenii să-și amintească și să comemoreze persoana dragă.

Spre deosebire de un mormânt simplu de pământ, un monument din piatră sau marmură rezistă intemperiilor și trecerii timpului, păstrând inscripțiile și forma inițială ani de zile.

De asemenea, un mormânt simplu de pământ necesită curățare regulată și eventual refacerea solului, în timp ce un monument funerar este mai ușor de întreținut, necesitând doar curățare ocazională pentru a-și păstra aspectul și inscripțiile intacte.

Cu toate acestea, prețul unui monument funerar poate fi destul de ridicat, mai ales pentru familiile cu venituri modeste. Acestea pot fi fi construite din marmură sau din granit, iar prețul diferă în funcție de compania la care apelați pentru acest proces.

De exemplu, pentru monumentele funerare din granit, prețurile încep de la 1.000 de lei, dar pot ajunge până la 25.000 de lei, în funcție de modelul și de complexitatea acestuia.

În ceea ce privește monumentele funerare din marmură, prețul pentru acestea începe de la 1.950 de lei și poate ajunge până la 9.800 de lei. La fel ca în cazul celor din granit, prețul celor din marmură diferă în funcție de modelul ales.

Mai există câteva costuri pentru cei care vor să adauge diferite elemente pe monumentele funerare. De exemplu, cei care doresc să adauge fotografii dunerar și fotoceramice funerar ar trebui să scoată din buzunar între 100 și 600 de lei, în funcție de modelul ales.

În ceea ce privește felinarele, acestea pot fi clasice, din metal, din marmură, granit sau din bronz. Prețul pentru ele începe de la 250 de lei, dar poate ajunge la 350 de lei, în funcție de modelul și de materialul ales.

Costurile pentru monumentele funerare nu sunt atât de apăsătoare precum cele legate de înmormânatare. Pentru monumentele funerare, doritorii pot strânge bani pe o perioadă de timp, în timp ce costurile cu înmormânarea nu permit o astfel de lejeritate.

Și acestea diferă în funcție de casa funerară aleasă, de oraș și de serviciile de care ai nevoie.

De exemplu, o casă funerară care oferă servicii în perimetrul Bucureștiului și Ilfov are următoarele prețuri:

Pachet înmormânare standard

Prețul pachetului este de 4.700 de lei, iar ajutorul de înmormântare este de 8.620 de lei. Diferența de 3.920 de lei ajunge la familia celui decedat.

Serviciile incluse sunt transportul decedatului de la locul decesului în sala de îngrijiri mortuare a casei funerare, imbălsăramea, manipularea persoanei deedate, toaletare și îmbrăcare decedat, transport camera mortuară (închiriere cameră mortuară 24 de ore), depunere la capelă/biserică/cimitir, acte necesare înhumării, organizarea ceremoniei de înmormântare și sicriu.

Pachet înmormântare spital

Prețul pachetului este de 4.750 de lei, iar ajutorul de înmormântare este de 8.620 de lei. Diferența de 3.870 de lei ajunge la familia celui decedat.

Pachet înmormântare tradițional

Prețul pachetului este de 6.950 de lei, iar diferența de 1.670 de lei ajunge la familia decedatului.