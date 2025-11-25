Ciprian Ciucu a anunțat, luni seară, că Sectorul 6 a anulat 68 de cărți de identitate făcute cu documente false și că sunt în curs aproximativ 300 de procese legate de acest caz.

Primarul Sectorului 6 a arătat pe Facebook corespondența dintre Evidența Populației Sector 6 și Poliție, legată de suspiciuni privind autenticitatea unor acte. El a spus că înțelege dintr-un comunicat de presă al Ministerului Public că investigațiile făcute de Primărie nu au fost de ajutor și și-a cerut scuze dacă a creat confuzie, subliniind că nu a avut intenția să ia meritele procurorilor sau să folosească situația politic.

„Înţeleg dintr-un comunicat emis cu urgenţă electorală de către Ministerul Public că investigaţiile făcute de Primăria S6 pe acelaşi subiect n-au ajutat. Sau nu încă. Pun aici demersul făcut de colegii mei în chestiunea privitoare la Evidenţa Populaţiei Sector 6. Şi îmi cer scuze dacă am încurcat cu ceva, am crezut că a venit rândul dosarului care vizează Sectorul 6. Asigur pe toată lumea că nu este în intenţia mea să iau „gloria” procurorilor sau să speculez politic ceva”, a transmis Ciprian Ciucu.

Într-un răspuns emis la data de 11 decembrie 2024, Serviciul de Investigații Criminale din Sector 6 a comunicat Primăriei că mai multe sesizări au fost adunate într-un singur dosar penal pentru „fals material în înscrisuri oficiale” și „uz de fals”.

Ciucu a spus că la Sectorul 6 se bucură că în sfârșit se clarifică situația și speră ca sesizările legate de neregulile la eliberarea cărților de identitate să fie utile. El a adăugat că așteaptă vești bune despre sesizările Evidenței Populației și i-a felicitat pe procurori și pe Ministerul Public pentru acțiunile întreprinse până acum.

Declarația sa a venit ca reacție la un articol despre Direcția Locală de Evidența Persoanelor din Sector 6, care ceruse judecătorilor anularea unor certificate de naștere românești. El a precizat totodată că Sectorul 6 a anulat 68 de cărți de identitate făcute cu documente false și că există în curs aproximativ 300 de procese legate de acest caz.

Ciucu a precizat că, la inițiativa sa, Parchetul General a început o anchetă care arată că aproape 300 de oligarhi și infractori ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești.

El a explicat că a aflat despre această situație anul trecut și că, dacă nu ar fi atras atenția, lucrurile nu ar fi ieșit la iveală. Ciucu a menționat că a inițiat destructurarea unei rețele vechi, care acționa la nivel național de peste zece ani.

Parchetul General a precizat ulterior că există mai multe dosare privind rețele care se ocupă cu traficul de acte de identitate, dar niciunul nu are legătură cu Sectorul 6.

Procurorii au spus că persoana respectivă, fiind vorba despre Ciprian Ciucu, a transmis în mod fals că ar fi inițiat destructurarea acestei rețele.