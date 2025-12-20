Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”, sub conducerea lui Bogdan Hossu, a obținut în 2025 o decizie importantă din partea Consiliului de Administrație al Organizației Internaționale a Muncii (OIM), care confirmă că Statul Român a încălcat prevederile Convenției 102 și ale Cartei Sociale Europene.

Miza acestui demers este legată de Ordonanța 79 din 2018, care prevedea ca angajatorii să plătească, în numele statului, contribuțiile sociale ale angajaților, dar care nu a fost transpusă în lege.

„O chestiune legată de piața muncii din România, ce reprezintă un succes pentru Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”, în sensul în care am obținut decizia definitivă a Consiliului de Administrație al Organizației Internaționale a Muncii, e legată de încălcarea de către Statul Român a Convenției 102 și a Cartei Sociale Europene, dar acolo nu putem ataca deoarece Ordonanța 79 a rămas în Parlament și nu s-a transferat în lege. E vorba de plata taxelor sociale a salariatului care este transferată integral, de la 1 ianuarie 2018, numai în sarcina salariatului. Practic, numai salariatul suportă taxele sociale. Convenția 102, precum și Carta Socială Europeană, spun că din totalul cheltuielilor de asistență socială, lucrătorul nu poate contribui la aceste cheltuieli cu mai mult de 50%. Noi avem două categorii mari de asistență socială, pensiile și sănătatea publică, CASS și CAS”, arată acesta.

Într-un interviu acordat DC News jurnalistului Val Vâlcu, Bogdan Hossu a explicat că situația actuală pune povara contribuțiilor sociale exclusiv pe salariați.

”Dacă în sănătate, contribuția salariatului acoperă 64-65%, la pensii, contribuția acoperă 84-85%. Convenția 102, cât și Cartea Socială Europeană nu spun că trebuie să o plătească Guvernul sau angajatorul, ci lasă la latitudinea politicii naționale de a stabili cine o plătește. Pe situația bugetară existentă astăzi, practic, Statul s-a substituit responsabilităților sociale ale companiilor, în principal a celor private, pentru că oricum trebuia să plătească această contribuție pentru companiile de stat sau pentru cele cu capital majoritar de stat”, continuă acesta.

Hossu a mai explicat că, deși legislația internațională nu impune cine trebuie să achite aceste contribuții, efectul practicat de stat este de a prelua responsabilitățile sociale ale companiilor, mai ales în sectorul privat.

În consecință, angajatorii beneficiază de un avantaj fiscal, fiind degrevați de cheltuieli care nu vizează doar drepturile individuale ale lucrătorilor, ci și nevoi mai largi ale societății, cum ar fi educația și formarea profesională.

Această decizie reprezintă un succes semnificativ pentru Cartel Alfa, demonstrând că organizația poate atrage atenția asupra practicilor neconforme cu standardele internaționale și poate pune presiune pentru corectarea acestora la nivel național.