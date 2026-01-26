Într-un articol publicat pe site-ul său oficial, consilierul prezidențial Radu Burnete a anunțat că autoritățile au în plan finalizarea ecosistemului carte electronică de identitate-semnătură electronică-wallet. Acesta a precizat că termenul pentru finalizarea proiectelor se dorește a fi 2026.

Consilierul prezidențiale a subliniat că este necesar să fie dezvoltate servicii publice de calitate superioară, iar atât reforma administrativă, chiar dacă este limitată, cât și digitalizarea rapidă vor avea efecte vizibile în acest sens.

Mai mult, a precizat că există un vicepremier responsabil de coordonarea digitalizării, sprijinit de premier și președinte, și că toate instituțiile trebuie să înțeleagă că întârzierile nu mai sunt acceptabile. Nu în ultimul rând, el a mai spus că președintele României urmărește cu atenție finalizarea ecosistemului carte electronică de identitate-semnătură electronică-wallet.

”Ne mai trebuie servicii publice a căror calitate să sporească și aici vor produce efecte atât reforma administrativă (chiar și asta limitată despre care discutăm acum) cât și digitalizarea accelerată. Avem un vicepremier care coordonează digitalizarea, are sprijinul premierului și președintelui și toate instituțiile trebuie să înțeleagă că nu mai există întârziere și așteptare. Este o temă pe care președintele o urmărește cu atenție și ne vom implica să finalizăm în acest an ecosistemul carte electronică de identitate-semnătură electronică-wallet”, spune Radu Burnete.

De asemenea, consilierul prezidențial a mai notat pe site-ul oficial că deficitul reprezintă o vulnerabilitate majoră și că trebuie redus cu aceeași rapiditate ca până acum, subliniind că neglijența care a permis depășirea pragului de 9% din PIB nu trebuie să se mai repete.

Radu Burnete a mai spus că existența unui nou acord trans-partinic care stabilește un deficit maxim de 3–4%, destinat strict investițiilor de interes național sau în domeniul apărării, și nu pentru cheltuieli curente.

Totodată, el a arătat că un deficit ridicat și o datorie externă în creștere ar expune România într-un context internațional foarte volatil.