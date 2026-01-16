În prezent, un pachet de țigări clasice costă, în medie, între 27 și 30 de lei, iar o mare parte din acest preț ajunge la stat prin accize și TVA. Pentru cine fumează un pachet pe zi, costurile lunare se ridică la aproximativ 810 lei, ceea ce înseamnă aproape 10.000 de lei pe an (sau aproximativ 2.000 de euro).

Chiar și pentru fumătorii mai ocazionali, care consumă un pachet la două sau trei zile, cheltuielile se situează între 270 și 405 lei lunar.

O alternativă tot mai populară sunt produsele cu tutun încălzit, precum dispozitivele IQOS sau Ploom. Deși dispozitivul se achiziționează o singură dată, consumabilele, adică stickurile de tutun, costă în jur de 23 de lei pe pachet.

Cine utilizează echivalentul unui pachet pe zi plătește astfel aproximativ 690 de lei pe lună, adică peste 8.000 de lei anual. Chiar și fumătorii mai moderați care folosesc stickuri la două sau trei zile pot ajunge la cheltuieli de 230–345 de lei lunar.

În general, tutunul încălzit poate fi puțin mai ieftin decât țigările clasice, mai ales dacă consumul rămâne constant.

Țigările electronice și dispozitivele de tip vape au un cost mult mai variabil. Prețul unui dispozitiv reîncărcabil poate începe de la 60 de lei și poate depăși 300 de lei, iar lichidele necesare pentru vapat pot varia între 30 și 150 de lei, în funcție de cantitate și concentrație.

Modelele de unică folosință costă în medie 37-42 de lei pentru sute de „pufuri”. După amortizarea dispozitivului, un fumător care utilizează regulat lichid va cheltui între 80 și 150 de lei pe lună, ceea ce poate fi semnificativ mai puțin decât costul țigărilor clasice sau al stickurilor de tutun încălzit, însă depinde mult de modul și frecvența utilizării.

O parte foarte semnificativă din prețul unui pachet de țigări merge direct la stat sub formă de taxe și accize. Practic, majoritatea banilor plătiți de fumători nu rămân în buzunarul comerciantului, ci contribuie la bugetul public.

Indiferent de tipul de produs ales, fumatul reprezintă un efort financiar considerabil. Cheltuielile cu țigările clasice sau cu tutunul încălzit pot ajunge la mii de lei anual, în timp ce vapatul poate fi mai economic pe termen lung, dar necesită investiții inițiale și monitorizarea consumului.