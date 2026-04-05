Consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru, a spus că prețurile la carburanți nu vor reveni la nivelul de dinainte, chiar dacă Guvernul ia măsuri de compensare. El a explicat că aceste măsuri au oprit temporar creșterile, dar nu pot anula efectele pieței internaționale.

Dumitru a spus că așteptarea ca prețurile să scadă rapid este nerealistă și că ideea de a reveni la prețurile vechi este o iluzie. Potrivit lui, Guvernul poate doar să reducă puțin presiunea asupra prețurilor, dar nu poate să compenseze complet creșterile cauzate de piețele externe.

El a adăugat că după plafonarea adaosurilor, creșterea prețurilor s-a oprit și, în unele benzinării, prețurile au scăzut. Începând cu aplicarea noilor măsuri, ar trebui să apară un efect suplimentar asupra prețurilor, dar acesta depinde de evoluția petrolului pe piețele internaționale.

Dumitru a explicat la Digi24 că măsura cu rambursarea unei părți din accize, de 0,30 lei pe litru, ar trebui să ajute la reducerea efectelor negative, chiar dacă prețurile internaționale continuă să crească.

El a mai spus că România a luat deja măsuri pentru a preveni creșteri nejustificate: supraimpozitarea profiturilor excepționale și plafonarea marjelor la nivelul anului anterior. Acestea împiedică companiile să profite de prețul mare al petrolului și să mărească nejustificat prețul pentru consumatori.

„Dacă cineva își închipuie că putem stopa sau putem reveni la prețurile de dinainte, este o iluzie. Nu putem face asta. Putem face ca prețurile la pompă să fie cumva mai mici decât ar justifica evoluțiile din piețele internaționale, dar să compensăm în totalitate aceste evoluții este imposibil. După plafonarea adaosurilor a existat cel puțin un efect de stopare a creșterilor de prețuri și chiar o scădere în anumite lanțuri de benzinării. Intră în vigoare măsura cu rambursarea unei părți din accize, de 0,30 lei pe litru, și ar trebui să vedem un nou efect în piață după această măsură. Dacă prețurile continuă să crească pe piețele internaționale, efectele măsurilor luate de Guvern probabil vor fi diminuate, dar măcar compensăm o parte din efectele negative. Au fost luate măsuri în direcția supraimpozitării profiturilor excepționale și de plafonare a marjelor la nivelul anului anterior. Aceste măsuri previn scenariul în care companiile ar profita de prețul petrolului mult mai mare și ar transfera către consumator un preț nejustificat”, a declarat Dumitru.

Consilierul premierului a atras atenția că statul nu poate interveni masiv din cauza problemelor bugetare. El a explicat că România are un deficit bugetar mare, peste 6% din PIB, și că orice intervenție majoră ar crește presiunea pe buget și ar fi penalizată de piețele financiare.

Dumitru a spus că intervențiile statului pentru carburanți implică deja costuri mari: pentru transportatori, aproximativ 600 de milioane de lei, pentru agricultură circa 1,5 miliarde de lei, iar reducerea de 0,30 lei pe litru a accizei costă bugetul peste 200 de milioane de lei pe lună.

El a explicat că ieftinirile pot fi vizibile doar dacă prețul petrolului nu crește în continuare. Potrivit lui, reducerea ar putea fi de 30–40 de bani pe litru cu TVA, dar dacă petrolul crește din nou, efectul reducerii accizei va fi eliminat.