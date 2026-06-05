Carburanți 5 iunie. Cât te costă un plin astăzi. Prețurile la motorină și benzină au fost actualizate

Prețurile la carburanți au rămas stabile în ultimele 24 de ore în marile orașe din România, însă benzina standard continuă să fie mai scumpă decât motorina. Diferența dintre cele două tipuri de combustibil s-a diminuat semnificativ în ultima săptămână, de la aproximativ 50 de bani pe litru la doar 10 bani, potrivit datelor centralizate pentru ziua de vineri, 5 iunie 2026.

Tendința observată la sfârșitul lunii mai se menține și la început de iunie. Pentru a noua zi consecutiv, prețul minim al benzinei standard este peste cel al motorinei standard, deși diferența dintre ele s-a redus considerabil.

Datele analizate de pe platforma peco-online.ro arată că în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța nu au fost înregistrate modificări ale prețurilor minime în ultimele 24 de ore.

În Capitală, cea mai ieftină benzină standard poate fi cumpărată cu 9,62 lei pe litru, în timp ce motorina standard pornește de la 9,53 lei pe litru. Astfel, diferența dintre cele două produse este de numai 9 bani pe litru, mult sub nivelul de aproximativ 50 de bani înregistrat săptămâna trecută.

Cea mai redusă valoare pentru benzina standard în București este de 9,62 lei/litru și este practicată de stațiile Petrom. Acest tarif a rămas neschimbat de la finalul săptămânii trecute.

La Socar, benzina standard se comercializează cu 9,64 lei/litru, preț care nu a fost modificat în ultimele zile.

Rompetrol, OMV, Mol și Lukoil afișează același tarif de 9,68 lei/litru, nivel care se menține de aproximativ o săptămână în majoritatea rețelelor.

Analizând situația din principalele centre urbane, Bucureștiul, Timișoara, Iași și Constanța înregistrează același preț minim, de 9,62 lei/litru. Excepția este Cluj-Napoca, unde benzina standard poate fi găsită la 9,49 lei/litru, cel mai redus tarif dintre orașele monitorizate.

În ceea ce privește motorina standard, cel mai mic preț din București este de 9,53 lei/litru și este practicat de Petrom. Tariful a rămas neschimbat de la începutul săptămânii.

Socar comercializează motorina cu 9,54 lei/litru, în timp ce Rompetrol, OMV, Mol și Lukoil mențin nivelul de 9,59 lei/litru.

Și în cazul motorinei, Bucureștiul, Timișoara, Iași și Constanța afișează același preț minim, de 9,53 lei/litru. La Cluj-Napoca, combustibilul este ușor mai ieftin, fiind disponibil la 9,49 lei/litru.

Specialiștii din piață atrag atenția că prețurile afișate sunt orientative și pot varia în funcție de stație, de momentul actualizării tarifelor și de localitatea în care se află punctul de alimentare.

La nivel național, cel mai redus preț pentru benzina standard a fost identificat vineri, 5 iunie, la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița. Aici, litrul de benzină costă 9,05 lei, nivel rămas neschimbat față de ziua precedentă.

În cazul motorinei standard, cel mai mic tarif din țară este de 9,49 lei/litru și este practicat de stația Petrolium din Reghin, județul Mureș. Prețul nu a mai fost modificat de la începutul săptămânii.

Evoluția prețurilor la pompă continuă să fie atent monitorizată după majorările importante înregistrate în primele luni ale anului. Potrivit celor mai recente date prezentate de Eurostat, România s-a situat în luna martie 2026 pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește ritmul de creștere a prețurilor carburanților comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

În acest context, chiar dacă în ultimele zile tarifele s-au stabilizat, costurile de alimentare rămân la niveluri ridicate, iar evoluțiile de pe piețele internaționale ale petrolului vor continua să influențeze prețurile practicate la pompă în perioada următoare.