Președintele Donald Trump a declarat miercuri seara, în fața unui grup de congresmeni republicani la Washington, că oficialii iranieni negociază și doresc să încheie un acord, dar le este teamă să recunoască acest lucru public, de teama represaliilor din partea propriului regim și a unei reacții americane. Declarația survine în cea de-a 26-a zi a conflictului care tensionează Orientul Mijlociu și pune presiune pe economia globală.

Anterior în cursul zilei, Casa Albă a avertizat că Donald Trump este „pregătit să dezlănțuie iadul” dacă Teheranul va comite „încă o greșeală de calcul”. Nu există informații disponibile despre liderii iranieni care conduc negocierile menționate de autoritățile americane.

„Ei negociază şi vor neapărat să încheie un acord, dar le este frică să o spună” din teama de a nu „fi ucişi de ai lor”, a afirmat preşedintele american miercuri seara în faţa unui grup de congresmeni republicani reuniţi la Washington. „Le este teamă şi că noi îi vom ucide”, a adăugat el.

Președintele Donald Trump le-a spus consilierilor că vrea să evite un conflict prelungit cu Iranul și speră să încheie războiul în câteva săptămâni, respectând intervalul de patru–șase săptămâni pe care l-a menționat anterior, potrivit The Wall Street Journal. Casa Albă plănuiește o întâlnire cu liderul chinez Xi Jinping la mijlocul lunii mai, sperând ca războiul să fie încheiat până atunci.

Totuși, discuțiile de pace sunt încă în fază incipientă, iar Trump se confruntă cu dificultăți în gestionarea conflictului, care îi distrage atenția de la alte priorități interne, precum alegerile de la jumătatea mandatului și politicile privind imigrația și legislația electorală.

„Președintele Trump este foarte priceput la multitasking. Este pe deplin concentrat pe atingerea obiectivelor militare împotriva regimului terorist iranian. Scopul său principal este întotdeauna victoria”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Carolyn Levitt.

Cercul apropiat al lui Trump spune că este greu de prezis ce decizii va lua în războiul din Orientul Mijlociu, liderul alternând între negocieri și atacuri mai dure. Trump a prezentat conflictul ca pe o operațiune pe termen scurt, susținând că acesta este aproape încheiat și că doar „știrile false” încearcă să-l prelungească.

Armata iraniană a sugerat că Trump „negociază practic cu el însuși”, în timp ce Casa Albă discută posibilități de contact cu Teheranul pentru a încheia războiul. Purtătorul de cuvânt al Forțelor Armate Iraniene, Ebrahim Zolfaqari, a criticat conducerea SUA, afirmând că „timpul promisiunilor lor a trecut”.

În paralel, Trump a declarat că rămâne optimist și că vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio poartă discuții, în timp ce Iranul susține că a primit semnale doar prin intermediari.

Șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, a afirmat că Iranul „nu are de gând să negocieze” și intenționează „să continue să reziste”.

Potrivit mass-mediei americane și israeliene, o propunere americană de încetare a focului, care ar include cincisprezece puncte, a fost transmisă Iranului prin intermediul Islamabadului, care menține relații bune cu ambele părți, conform a doi oficiali pakistanezi de rang înalt.