Creștinii ortodocși sunt invitați să acorde atenție semnificației zilelor marcate în calendarul bisericesc, mai ales în perioada sfârșitului de an 2025. În decembrie, calendarul ortodox consemnează atât zile cu cruce roșie, cât și zile cu cruce neagră, fiecare având importanță liturgică și spirituală diferită.

Zilele marcate cu cruce neagră în decembrie 2025 sunt:

20 decembrie

22 decembrie

31 decembrie

Acestea marchează sărbători ale sfinților mai puțin importanți sau cu slujbe mai simple. Ținerea acestor zile nu este obligatorie, însă cei care simt evlavie pentru sfinții respectivi le pot celebra ca pe sărbători cu cruce roșie.

Zilele marcate cu cruce roșie sunt considerate sărbători mai mari și mai solemne:

21 decembrie

25 decembrie

26 decembrie

27 decembrie

28 decembrie

Acestea includ praznice împărătești, sărbători ale Maicii Domnului sau ale sfinților mai importanți. În aceste zile, credincioșii sunt chemați să meargă la biserică și să se roage, să facă milostenie și să cerceteze pe cei bolnavi sau în nevoie. Este recomandat să se evite lucrările care nu sunt absolut necesare, precum și alte activități cotidiene. Excepție fac doar acțiunile necesare pentru îngrijirea familiei sau a animalelor, sau pregătirea hranei.

Diferența liturgică între sărbătorile cu cruce roșie și cele cu cruce neagră se reflectă în desfășurarea slujbelor:

Sărbători mari: praznice împărătești, sărbători ale Maicii Domnului sau ale sfinților importanți, cu slujbe complexe (Vecernie Mică, Vecernie Mare, Litie, Polieleu, Evanghelie și Doxologie Mare la Utrenie). În calendare, sunt marcate cu cruce roșie încadrată de cerc sau paranteze.

Sărbători ale sfinților cu priveghere și polieleu: fără pre- și postserbări, marcate cu o cruce roșie sau neagră cu o singură paranteză.

Sărbători ale sfinților fără priveghere: fără Vecernie Mică, dar cu Polieleu, Evanghelie și Doxologie Mare, marcate cu cruce simplă.

Sărbători ale sfinților mai puțin însemnați: cu sau fără Doxologie Mare, marcate cu cruce neagră.

Din punct de vedere liturgic, o zi de sărbătoare începe din seara precedentă, odată cu slujba Vecerniei, și se încheie după slujba Ceasului IX din după-amiaza zilei respective. În acest interval, este recomandat să se evite lucrările care nu sunt absolut necesare, pentru a respecta spiritul sărbătorii.

Astfel, luna decembrie 2025 aduce credincioșilor prilejul de a celebra atât zile de sărbătoare cu cruce roșie, cu slujbe bogate și atenție sporită la faptele bune, cât și zile cu cruce neagră, mai puțin solemne, dar care oferă totuși oportunitatea de evlavie și reculegere.

Arhim. Ioachim Pârvulescu explica că, potrivit Sfintei Scripturi, Dumnezeu a poruncit oamenilor să muncească șase zile și să se odihnească în ziua a șaptea. În creștinism, zilele de odihnă sunt Duminica și sărbătorile marcate cu cruce roșie în calendar. Respectarea acestor zile aduce echilibru pe plan cosmic, biologic, ecologic, psihologic și duhovnicesc, în timp ce nerespectarea lor poate atrage pedepse divine asupra familiei, manifestate prin certuri, necazuri, boli sau alte suferințe.

Potrivit Arhim. Ioachim Pârvulescu, în Duminici și sărbătorile cu cruce roșie, nu trebuie efectuate lucrări gospodărești sau de câmp; în aceste zile oamenii trebuie să meargă la biserică pentru Sfânta Liturghie, să se odihnească, să se roage și să citească cărți duhovnicești.