Zilele cu cruce roșie și cruce neagră în decembrie 2025
Creștinii ortodocși sunt invitați să acorde atenție semnificației zilelor marcate în calendarul bisericesc, mai ales în perioada sfârșitului de an 2025. În decembrie, calendarul ortodox consemnează atât zile cu cruce roșie, cât și zile cu cruce neagră, fiecare având importanță liturgică și spirituală diferită.
Zilele marcate cu cruce neagră în decembrie 2025 sunt:
- 20 decembrie
- 22 decembrie
- 31 decembrie
Acestea marchează sărbători ale sfinților mai puțin importanți sau cu slujbe mai simple. Ținerea acestor zile nu este obligatorie, însă cei care simt evlavie pentru sfinții respectivi le pot celebra ca pe sărbători cu cruce roșie.
Zilele marcate cu cruce roșie sunt considerate sărbători mai mari și mai solemne:
- 21 decembrie
- 25 decembrie
- 26 decembrie
- 27 decembrie
- 28 decembrie
Acestea includ praznice împărătești, sărbători ale Maicii Domnului sau ale sfinților mai importanți. În aceste zile, credincioșii sunt chemați să meargă la biserică și să se roage, să facă milostenie și să cerceteze pe cei bolnavi sau în nevoie. Este recomandat să se evite lucrările care nu sunt absolut necesare, precum și alte activități cotidiene. Excepție fac doar acțiunile necesare pentru îngrijirea familiei sau a animalelor, sau pregătirea hranei.
Diferența liturgică între sărbătorile cu cruce roșie și cele cu cruce neagră se reflectă în desfășurarea slujbelor:
- Sărbători mari: praznice împărătești, sărbători ale Maicii Domnului sau ale sfinților importanți, cu slujbe complexe (Vecernie Mică, Vecernie Mare, Litie, Polieleu, Evanghelie și Doxologie Mare la Utrenie). În calendare, sunt marcate cu cruce roșie încadrată de cerc sau paranteze.
- Sărbători ale sfinților cu priveghere și polieleu: fără pre- și postserbări, marcate cu o cruce roșie sau neagră cu o singură paranteză.
- Sărbători ale sfinților fără priveghere: fără Vecernie Mică, dar cu Polieleu, Evanghelie și Doxologie Mare, marcate cu cruce simplă.
- Sărbători ale sfinților mai puțin însemnați: cu sau fără Doxologie Mare, marcate cu cruce neagră.
Din punct de vedere liturgic, o zi de sărbătoare începe din seara precedentă, odată cu slujba Vecerniei, și se încheie după slujba Ceasului IX din după-amiaza zilei respective. În acest interval, este recomandat să se evite lucrările care nu sunt absolut necesare, pentru a respecta spiritul sărbătorii.
Astfel, luna decembrie 2025 aduce credincioșilor prilejul de a celebra atât zile de sărbătoare cu cruce roșie, cu slujbe bogate și atenție sporită la faptele bune, cât și zile cu cruce neagră, mai puțin solemne, dar care oferă totuși oportunitatea de evlavie și reculegere.
Despre păcatul nerespectării zilelor de odihnă
Arhim. Ioachim Pârvulescu explica că, potrivit Sfintei Scripturi, Dumnezeu a poruncit oamenilor să muncească șase zile și să se odihnească în ziua a șaptea. În creștinism, zilele de odihnă sunt Duminica și sărbătorile marcate cu cruce roșie în calendar. Respectarea acestor zile aduce echilibru pe plan cosmic, biologic, ecologic, psihologic și duhovnicesc, în timp ce nerespectarea lor poate atrage pedepse divine asupra familiei, manifestate prin certuri, necazuri, boli sau alte suferințe.
Potrivit Arhim. Ioachim Pârvulescu, în Duminici și sărbătorile cu cruce roșie, nu trebuie efectuate lucrări gospodărești sau de câmp; în aceste zile oamenii trebuie să meargă la biserică pentru Sfânta Liturghie, să se odihnească, să se roage și să citească cărți duhovnicești.
„Cunoaştem din Sfânta Scriptură că Dumnezeu le-a dat oamenilor, între alte porunci şi pe aceea a muncii şi a odihnei, după cuvântul care spune: Lucrează şase zile…, iar ziua a şaptea este odihna Domnului Dumnezeul tău; să nu faci în ziua aceea nici un lucru (Ieşire 20, 9-10). Aşadar le-a spus să lucreze şase zile şi în a şaptea să se odihnească.
Cu atât mai mult, în creştinism există aceste zile de odihnă: Duminica şi Sărbătorile însemnate cu Cruce roşie din calendar. Când se respectă aceste zile se produce un echilibru cosmic, biologic, ecologic, psihologic şi mai ales duhovnicesc. Când nu se respectă aceste zile de odihnă vine pedeapsa lui Dumnezeu peste acea familie. Unii lucrează la câmp, alţii îşi fac casă, alte gospodine îşi fac curăţenie, îşi spală etc. Aceste păcate, o dată făcute, iarăşi au efect asupra familiei respective. Vin certuri, necazuri, boli, bătăi, despărţiri etc., fără ca oamenii respectivi să-şi dea seama de ce şi de unde vin. Peste acei oameni care nu respectă zilele de odihnă, vin mari necazuri. Ele vin atât peste ei, cât şi peste copiii lor.
Duminica şi în Sărbătorile cu Cruce Roşie din calendar nu avem voie să facem nici un lucru acasă. Femeile nu au voie să spele, să coasă, să măture, bărbaţii, nu au voie să lucreze la câmp sau altceva. În acele zile trebuie să mergem la biserică pentru a asculta Sfânta Liturghie, să ne odihnim, să citim cărţi duhovniceşti, să ne rugăm etc”, spune Arhim. Ioachim Pârvulescu în „Sfânta Taină a Spovedaniei pe înţelesul tuturor”.
