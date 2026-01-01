Originea acestei reguli cu privire la rufe se leagă de interpretarea populară a celei de-a patra porunci din Decalog, care recomandă odihna în ziua a șaptea și interzice lucrul în zilele de sărbătoare. Spălatul rufelor era, în trecut, o muncă extrem de solicitantă, motiv pentru care duminicile și sărbătorile religioase erau dedicate repausului.

Chiar și după apariția mașinilor de spălat, tradiția a rămas vie și este transmisă din generație în generație, fiind respectată atât în mediul rural, cât și în orașe.

Prima mare sărbătoare religioasă după Anul Nou este Boboteaza, pe 6 ianuarie, urmată de Sfântul Ioan Botezătorul, pe 7 ianuarie. Perioada dintre Anul Nou și Bobotează este considerată de unii de mare însemnătate religioasă, marcată de pregătiri spirituale și liturgice, motiv pentru care multe familii evită spălatul rufelor în aceste zile.

Potrivit tradițiilor, spălatul rufelor în această perioadă ar putea aduce ghinion sau probleme legate de sănătate, iar apa curată ar fi „spurcată”, ceea ce ar atrage nenorociri în familie. Respectarea acestei reguli este considerată un mod de a începe anul cu liniște și curățenie sufletească, fără a fi nevoie de muncă fizică intensă.

Astfel, prima zi recomandată pentru spălatul rufelor după Anul Nou este 8 ianuarie, după Bobotează și sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, respectând atât tradiția populară, cât și semnificația religioasă a începutului de an.

Amintim că noul an a început cu sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți părinți ai Bisericii Ortodoxe și recunoscut ca „păzitor împotriva duhurilor rele”. Această zi, 1 ianuarie, este marcată de tradiții populare menite să aducă noroc, sănătate și prosperitate pe tot parcursul anului, prin gesturi precum vărsatul vinului pe masă, spargerea unui pahar sau oferirea de pomană săracilor.

Sfântul Vasile s-a născut în Pont în jurul anului 329 și a decedat în Cezarea în 379. Provenind dintr-o familie de sfinți, a studiat filozofia, medicina și retorica, a vizitat mănăstiri din Orient și a pus bazele unei vieți monahale sistematice. Ca episcop al Cezareei, a organizat biserica, a sprijinit clerul și a avut grijă de săraci prin așezământul filantropic Vasiliada. Scrierile sale teologice, inclusiv tratate despre Sfânta Treime și regulile monahale, au influențat profund creștinismul și au fost traduse la nivel global. Numele său, derivat din grecescul „Basileios” („rege, împărat”), este răspândit în întreaga lume creștină.

Prima zi a anului este însoțită de numeroase superstiții și obiceiuri populare, care stabilesc ce este bine și ce trebuie evitat pentru noroc și sănătate în noul an. Printre lucrurile de evitat se numără: dormitul în prima zi a anului, care ar aduce lene; neglijarea colindelor și urărilor, considerate surse de belșug și sănătate; neîndeplinirea gesturilor simbolice precum vărsatul vinului, spargerea paharului alb, răsturnarea cutiei de chibrituri sau oferirea de pomană săracilor; lipsa curățeniei și a ritualurilor de protecție, cum ar fi spălatul feței cu prosopul în care se pune un ban de aur sau argint; ignorarea superstițiilor legate de vreme, deoarece cum este ziua de Anul Nou, așa va fi tot anul; și nepaticiparea la obiceiuri rurale, precum dezlegarea anului cu zgomote pentru alungarea spiritelor rele sau construirea punților de către fetele nemăritate pentru a afla soarta aleșului.