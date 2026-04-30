Dragoş Pîslaru a explicat că administrația publică din România este rigidizată, cu numeroși angajați care au ajuns la gradul maxim în carieră și nu mai pot avansa profesional.

În acest context, ministrul a precizat că intenția Guvernului este de a încuraja recrutarea de debutanți și de a susține procesul de întinerire a aparatului administrativ.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat, întrebat despre soarta posturilor ocupate prin detașare după eliberarea acestora, că există în general intenția de a reconverti posturile vacante pentru a fi destinate debutanților în administrația publică.

Pîslaru a explicat că legea prevede în mod expres reorganizarea posturilor vacante, acestea fiind corelate cu obiectivul de a atrage debutanți și de a susține procesul de întinerire a administrației publice.

”În acest moment, dacă ne uităm pe piramida administraţiei publice, lucru pe care l-am făcut când m-am uitat pe salarizare, avem foarte multe persoane în administraţie care nu mai pot avansa, sunt până la urmă la gradul maxim de consilier superior de vechime de grad şi atunci, evident, ai nevoie să eliberezi aceste posturi vacante şi să le scoţi la concurs pentru a putea întineri administraţia şi a creşte performanţa”, a explicat Pîslaru.

Ministrul a precizat că practica din administrație privind cumulul, transferurile și detașările este una veche, care a rigidizat sistemul și a generat situații ce țin, în opinia sa, de decizii discreționare ale factorilor politici de conducere.

”Doar ca să înţelegeţi, atunci când posturile nu sunt ocupate prin concurs, funcţionarii publici stau la mâna ministrului, pentru prelungirea din şase în şase luni a posturilor. Asta creează o dependenţă majoră în ministere, în structurile administraţiei publice, o impredictibilitate pentru funcţionarii publici care sunt în această situaţie şi, evident, oarecare lipsă de independenţă a deciziilor funcţionarii publici, pentru că există, din şase în şase luni, această dependenţă de conducătorii politici. O administraţie publică, profesionistă, aşa cum spune legislaţia din România, care este aliniată la legislaţia europeană şi cu completarea pe care o propunem noi acum, ar însemna că funcţionarii publici trebuie să poată să ţină piept interferenţei politice sau deciziei politice”, a subliniat ministrul interimar al Muncii.

Ministrul a declarat că și-ar dori ca toți cei implicați în activitatea politică să se concentreze pe muncă, și nu pe inițierea de moțiuni de cenzură în Parlament.

În acest context, el a făcut trimitere și la o exprimare folosită recent de premierul Ilie Bolojan, care a introdus în discursul său termenul „șobolan”, pe care ministrul l-a invocat în mod indirect.

„Mâine este Ziua internațională a muncii. Cu mandatul pe care îl am ministrul interimar al Muncii, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care muncesc și țin cu numărul la construcția acestei țări și, în același timp, mă uit și la diaspora, cei care muncesc în afara țării. Mi se pare o zi în care, pe lângă mici și grătare, trebuie să ne gândim foarte mult că munca, până la urmă, construiește această țară. Și da, mi-ar mi-ar plăcea ca cu toții să stăm să muncim și nu să stăm să șobolonim prin Parlament cu moțiuni de cenzură”, a spus ministrul Dragoș Pîslaru.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că economiile realizate de stat prin interzicerea cumulului pensiilor speciale cu salariul, precum și prin încetarea detașărilor, ar putea ajunge la ordinul sutelor de milioane de lei sau chiar să depășească un miliard de lei.

Întrebat după ședința de Guvern despre impactul financiar al acestor măsuri, el a subliniat că reducerea acestor cheltuieli are un potențial semnificativ asupra bugetului public.

”Există mai multe evaluări parţiale. Din păcate, statul român nu excelează pentru faptul acesta, că nu ţine o evidenţă foarte clară a persoanelor din funcţia publică. Este o problemă pe care o constat acum şi când am sub lupă legea salarizării”, a arătat ministrul interminar. ”Vă pot spune că discutăm de nişte economii care sunt substanţiale. Nu vă pot da o cifră fixă, dar cu siguranţă discutăm de sute de milioane de lei ca ordin de mărime, dacă nu cumva peste un miliard de lei”, a răspuns Pîslaru, arătând că este vorba de impactul nu doar pe interzicerea cumulului ci şi privind scoaterea posturilor vacante.

Întrebat despre numărul persoanelor vizate de cumulul pensie-salariu, în contextul în care premierul Ilie Bolojan a menționat aproximativ 15.000 de persoane, la care se adaugă peste 10.000 aflate în regim de detașare, Dragoș Pîslaru a confirmat aceste estimări.