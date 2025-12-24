Ion Cristoiu a vorbit despre traseul politic parcurs de Ilie Bolojan în 2025. Jurnalistul a amintit că actualul premier a trecut, într-un interval foarte scurt, de la funcția de primar al municipiului Oradea la cea de președinte interimar al României, lider al PNL și, ulterior, prim-ministru.

Cristoiu a explicat în emisiunea Marius Tucă Show că, din punctul său de vedere, această ascensiune nu aduce elemente cu adevărat noi în politica românească. El a arătat că există precedente clare în istoria recentă și că mecanismele de promovare rapidă în structurile de conducere ale partidelor au mai fost folosite, potrivit Gândul.

„La fiecare eveniment pe care mi-l spui tu, eu spun dacă el a adus ceva nou sau nu. În cazul lui, nu. A mai fost un caz din ăsta de promovare în structurile de conducere ale unui partid. Dar la Iohannis a fost așa, era primar, mai fusese vehiculat drept premier. Se înființează în 2014, în februarie, funcția de prim-vicepreședinte, este adus și gata. În cazul lui, nimeni nu știa, de fapt, ce se lucra. Dar nu e o noutate felul în care s-a urcat. E același patent, cum a fost și la Lasconi, sau la Nicușor Dan. Se ia un tip, cineva din presă sau despre care nici n-am auzit, și deodată începe: Ai citit articolul ăla? Cum, n-ai auzit de el niciodată? Nu! Aaa! . E foarte interesant.”

În analiza sa, Ion Cristoiu a făcut o paralelă directă cu traseul fostului președinte Klaus Iohannis. Jurnalistul a amintit că și acesta a fost propulsat rapid de la nivel local spre vârful scenei politice, prin crearea unor funcții-cheie în partid și printr-o expunere intensă într-un timp scurt.

Ion Cristoiu a extins analiza și la alte figuri publice, menționând că modelul nu se limitează la Ilie Bolojan. El a descris un mecanism prin care persoane relativ necunoscute sunt aduse brusc în prim-plan, susținute de o vizibilitate mediatică intensă.

Referindu-se la fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, Ion Cristoiu a susținut că acesta merită titlul de „omul anului” dintr-un motiv diferit. Jurnalistul a arătat că Georgescu a reușit să rămână la același nivel de vizibilitate pe tot parcursul anului, menținând interesul presei și al unei părți din electorat.

În analiza sa, Cristoiu a subliniat că performanța politică nu se măsoară doar prin ascensiuni rapide, ci și prin capacitatea de a rămâne relevant într-un spațiu public extrem de volatil.