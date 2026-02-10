Călin Georgescu a ajuns la Tribunalul București pentru a afla hotărârea instanței privind începerea urmăririi penale în dosarul în care este vizat. Ca și la aparițiile anterioare la poliție sau în fața instanței, acesta a fost întâmpinat de un grup numeros de susținători. Oamenii s-au adunat încă dinaintea sosirii sale și au încercat să fie cât mai aproape de el.

Susținătorii lui Georgescu îl numesc în continuare președinte și își manifestă sprijinul prin gesturi simbolice. La apariții anterioare, unii dintre aceștia au adus chiar și covor roșu. De fiecare dată, prezența lor este constantă, iar efortul de a-l aștepta este dublat de dorința de a interacționa direct cu el.

În timpul acestor întâlniri, Georgescu obișnuiește să se oprească și să vorbească cu susținătorii săi. Discursurile sale sunt inspirate din producții cunoscute de public, inclusiv din animații sau filme populare precum Frozen sau Stăpânul Inelelor.

La ultima apariție, în fața Tribunalului București, au fost prezenți mulți dintre susținătorii săi. Oamenii au scandat, s-au fotografiat cu el și au încercat să se apropie, în limita posibilităților, având în vedere prezența constantă a bodyguarzilor care îl însoțesc.

Vizita la Tribunal avea o miză importantă, deoarece urma să fie anunțată o decizie definitivă privind începerea urmăririi penale. În acest context, o parte dintre susținătorii care au reușit să intre în clădire au decis să rostească o rugăciune. Momentul a avut loc chiar pe holurile instanței, unde aceștia au spus Tatăl Nostru.

Rugăciunea a fost inițiată de susținători, fără ca Georgescu să anunțe sau să coordoneze acest gest. Cei prezenți au ales acest mod de manifestare în timp ce așteptau desfășurarea procedurilor din instanță.

În timpul momentului de rugăciune, Călin Georgescu nu s-a alăturat gestului făcut de susținători. Acesta a părut derutat și și-a continuat activitatea fără să participe la momentul de evlavie. El a făcut fotografii cu o susținătoare, despre care se sugerează că ar fi și avocat, și a interacționat cu cei din jur.

Pe parcursul întregului episod, Georgescu și-a ținut mâinile în buzunar în cea mai mare parte a timpului. După încheierea rugăciunii, acesta nu a făcut semnul crucii, așa cum este obișnuit în tradiția creștină, și a părăsit zona însoțit de bodyguarzi.