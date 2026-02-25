Ce susține petiția care menționează numele lui Călin Georgescu
Petiția care circulă online este intitulată „România în tratatul SAFE Third Country Agreement (STCA) dintre Canada și Statele Unite”. În conținutul acesteia se afirmă că, începând cu 6 decembrie 2024, România s-ar afla în situația unei lovituri de stat.
Documentul mai susține că cel puțin 100.000 de cetățeni români ar solicita atât Canadei, cât și Statelor Unite ale Americii, acordarea de azil politic, în conformitate cu tratatul SAFE Third Country Agreement. Textul face referire la acest acord ca la un mecanism de recunoaștere a azilului politic.
În pagina petiției apare menționat numele lui Călin Georgescu.
Georgescu afirmă că nu a inițiat și nu a susținut petiția și cere retragerea utilizării numelui său
În acest context, Călin Georgescu a transmis o dezmințire publică. El a precizat că nu a inițiat nicio petiție, consultare publică sau demers similar, nici în mediul online, nici offline, și că nu este autor, coautor sau susținător al unei astfel de inițiative.
Georgescu a arătat că nu a împuternicit, delegat sau mandatat nicio persoană să acționeze în numele său pentru inițierea sau promovarea unei petiții ori consultări publice. Potrivit declarației sale, utilizarea numelui său în acest context a fost realizată fără consimțământ și reprezintă o asociere falsă.
El a subliniat că își desfășoară activitatea exclusiv în mod independent. De asemenea, a precizat că, dacă ar decide să se asocieze cu o persoană, organizație sau inițiativă, acest lucru ar fi comunicat public, direct și personal, printr-o declarație oficială asumată explicit.
În final, fostul candidat la prezidențiale a solicitat persoanelor care au inițiat sau intenționează să inițieze astfel de petiții să înceteze imediat utilizarea numelui său și să retragă toate referirile neautorizate, precum și să se abțină de la folosirea abuzivă a numelui său.
„DEZMINȚIRE PUBLICĂ
Nu am inițiat nicio petiție, consultare publică sau demers similar în mediul online sau offline și nu sunt autor, coautor sau susținător al vreunei astfel de inițiative.
Nu am împuternicit, delegat sau mandatat nicio persoană să acționeze în numele meu în vederea inițierii sau promovării unei petiții ori consultări publice. Orice utilizare a numelui meu în acest context a fost realizată fără consimțământul meu și reprezintă o asociere falsă.
Precizez în mod expres că îmi desfășor activitatea exclusiv în mod independent.
În situația în care aleg să mă asociez cu o persoană, organizație sau inițiativă, acest fapt este comunicat public, direct și personal de către mine, niciodată prin intermediari. Întotdeauna veți afla astfel de informații dintr-o declarație oficială asumată explicit.
Solicit persoanelor care au inițiat sau au de gând să inițieze astfel de petiții încetarea imediată a oricărei utilizări a numelui meu și retragerea tuturor referirilor neautorizate, respectiv să se abțină în a folosi în mod abuziv numele Călin Georgescu”, a declarat fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.
