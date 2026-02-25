Petiția care circulă online este intitulată „România în tratatul SAFE Third Country Agreement (STCA) dintre Canada și Statele Unite”. În conținutul acesteia se afirmă că, începând cu 6 decembrie 2024, România s-ar afla în situația unei lovituri de stat.

Documentul mai susține că cel puțin 100.000 de cetățeni români ar solicita atât Canadei, cât și Statelor Unite ale Americii, acordarea de azil politic, în conformitate cu tratatul SAFE Third Country Agreement. Textul face referire la acest acord ca la un mecanism de recunoaștere a azilului politic.

În pagina petiției apare menționat numele lui Călin Georgescu.

În acest context, Călin Georgescu a transmis o dezmințire publică. El a precizat că nu a inițiat nicio petiție, consultare publică sau demers similar, nici în mediul online, nici offline, și că nu este autor, coautor sau susținător al unei astfel de inițiative.

Georgescu a arătat că nu a împuternicit, delegat sau mandatat nicio persoană să acționeze în numele său pentru inițierea sau promovarea unei petiții ori consultări publice. Potrivit declarației sale, utilizarea numelui său în acest context a fost realizată fără consimțământ și reprezintă o asociere falsă.

El a subliniat că își desfășoară activitatea exclusiv în mod independent. De asemenea, a precizat că, dacă ar decide să se asocieze cu o persoană, organizație sau inițiativă, acest lucru ar fi comunicat public, direct și personal, printr-o declarație oficială asumată explicit.

În final, fostul candidat la prezidențiale a solicitat persoanelor care au inițiat sau intenționează să inițieze astfel de petiții să înceteze imediat utilizarea numelui său și să retragă toate referirile neautorizate, precum și să se abțină de la folosirea abuzivă a numelui său.