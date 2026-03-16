Fostul candidat Călin Georgescu a fost întrebat despre sursele sale de venit în cadrul unei emisiuni la Realitatea TV și a catalogat întrebările ca „bârfă” și „răzbunări ale sistemului”.

Georgescu a explicat că va rezista presiunilor „cu demnitate” și a accentuat că nedreptățile cu care se confruntă familia sa sunt parte din realitatea multor români care suferă pentru că și-au dorit libertatea.

„Dumnezeu ne ține pe toți. Și pe mine, dar și pe dumneavoastră, și pe cei care pun aceste întrebări, nu de dragul de a avea un răspuns, ci pentru că le place bârfa. Prin urmare, nu sunt interesat de așa ceva și continui să vă spun că toate aceste răzbunări, să spun așa, ale sistemului nu-mi fac cinste în fața lui Dumnezeu”, a spus Călin Georgescu la Realitatea TV.

El a făcut referire la importanța justiției în România, afirmând că aceasta reprezintă „plămânii civilizației” și că România ar fi respirat prin justiție dacă ar fi fost președinte.

„Cu demnitate. Pe de altă parte, cu cât mai multe și mai mari nedreptățile sunt, cu atât este mai mare cinstea pe care mi-o face Dumnezeu și ne-o face ca familie. Pe de altă parte, sigur, nedreptatea asta ar fi referitoare la mine, însă și la noi, ca familie. Pe de altă parte, nedreptatea este la ordinea zilei, cum știți în România. Și nu sunt sute, nu sunt mii, sunt zeci de mii de oameni care suferă în această țară a noastră pentru simplul fapt că și-au dorit să fie liberi. Dar nedreptatea este și dinainte, așa cum cunoașteți, și dinainte de 6 decembrie. Și eu pot să spun doar atât, că dacă aș fi fost atunci președinte oficial al României, România ar fi respirat prin justiție, pentru că justiția reprezintă plămânii civilizației. O Românie ca civilizație, pe 2000 de ani, a plecat de la justiție”, a mai spus Georgescu.

Fostul candidat a precizat că nu regretă demersul său și că l-ar repeta oricând, considerând candidatura un act de onoare în memoria strămoșilor și a marilor figuri istorice ale României, precum Mihai Viteazul și Alexandru Ioan Cuza. El a amintit sacrificiile țăranilor români care au luptat pentru libertate și a subliniat lecțiile personale pe care le-a învățat: smerenia, curajul de a face față în orice situație și înțelepciunea de a rămâne tăcut în fața prostiei altora.