Călin Georgescu a ajuns marți dimineață la Tribunalul București, unde a contestat prelungirea măsurii controlului judiciar. Ședința de judecată a început cu întârziere, însă hotărârea pe care o vor lua magistrații este definitivă și va stabili soarta măsurii preventive dispuse în primul dosar penal trimis în judecată la începutul acestui an.

Zeci de persoane s-au adunat în fața instanței încă de la primele ore ale dimineții, scandând „Călin nevinovat”, „Turul 2 înapoi”, „Justiție, nu corupție” și „Vă iubim”. Forțele de ordine au montat garduri de protecție, anticipând o prezență numeroasă, similară celei de la Curtea de Apel București.

În timpul ședinței, unul dintre avocații lui Călin Georgescu a susținut că nu există riscul ca acesta să se sustragă de la cercetări.

„Riscul de sustragere nu este real după ce chiar Parchetul a confirmat acest lucru, având în vedere că pe parcursul cât a fost supravegheat sub mandat nu a reieșit nimic din toate astea”, a declarat avocatul în fața instanței.

La finalul ședinței, Călin Georgescu a făcut o declarație extinsă, în care a vorbit despre situația României, rolul statului și securitatea națională.

„Problema nu sunt eu. În România, astăzi, constatăm așa: apă nu mai este, energie nu mai este demult, hrană e din ce în ce mai puțină. Mâncare este, dar diferența este majoră între ceea ce înseamnă mâncare și ceea ce înseamnă hrană. Și eu vă spun așa: este îngrijorător că foarte mulți oameni nu au nevoie de nicio dovadă ca să creadă minciuni, dar au nevoie de nenumărate dovezi ca să accepte adevărul.”

Liderul suveranist a criticat dur modul în care statul se raportează la cetățeni.

„Statul trebuie să fie în slujba cetățeanului. El persecută și batjocorește cetățeanul. Eu vă spun așa: dacă poporul român vede, simte și tace înseamnă că nu este doar victimă și este complice.”

Georgescu a legat situația politică de cea economică și de securitatea națională.

„Pe acest fond, o țară care nu produce nimic, absolut nimic, nu are cum să-și apere libertate. Este imposibil să facă așa ceva. Subliniez apăsat că securitatea economică înseamnă securitate națională.”

În același context, acesta a susținut că anularea alegerilor ar fi fost un act premeditat și a cerut public desecretizarea documentelor relevante.

„Anularea alegerilor de care se vorbește consistent zilele acestea a fost un act premeditat. Adică ce au stabilit în CSAT într-o oră nu pot avea dovezi într-un an de zile. Așa se văd lucrurile. Asta arată că sunt îngrijorător de speriați, groaznic de speriați să desecretizeze ședința CSAT.”

Totodată, Georgescu a reiterat solicitarea sa publică:

„Eu spun în continuare și cer public să se desecretizeze stenograma CSAT și a ședinței informale a CCR dinainte de anularea alegerilor.”

Hotărârea magistraților Tribunalului București va fi definitivă și va avea un impact important asupra evoluției dosarului penal în care Călin Georgescu este cercetat, dar și asupra parcursului său public și politic.