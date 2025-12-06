Cea mai mare criptomonedă din lume a scăzut luna trecută până la aproximativ 80.000 de dolari, înainte de a înregistra o revenire şi o nouă scădere în această săptămână. Nivelul sub 81.000 de dolari a reprezentat o corecţie de circa 36% faţă de maximul istoric de aproape 126.000 de dolari atins în octombrie.

Joi, bitcoin se tranzacţiona la peste 93.000 de dolari, conform Coinmetrics, marcând o scădere de aproximativ 26% faţă de vârful precedent.

Astfel de mişcări mari sunt frecvente în istoricul bitcoin, ale cărui evoluţii se desfăşoară adesea în cicluri de patru ani, influenţate de halving – eveniment programat în codul reţelei ce reduce recompensele minerilor. Deşi există semne că dinamica tradiţională a acestor cicluri începe să se schimbe, amplitudinea corecţiilor rămâne comparabilă cu perioadele anterioare.

În actualul ciclu, bitcoin a trecut deja printr-o corecţie de 32,7% între martie şi august 2024 şi o scădere de 31,7% între ianuarie şi aprilie 2025, potrivit datelor CoinDesk.

”Privind ciclurile precedente, o volatilitate de această magnitudine pare în concordanţă cu tendinţele pe termen lung”, a declarat pentru CNBC Jacob Joseph, analist senior la CoinDesk Data.

Bitcoin a încheiat luna noiembrie cu o scădere semnificativă de aproape 18%, generând incertitudine și teamă pe întreaga piață cripto și crescând volatilitatea, arată analiza Bitget, un jucător global în schimbul de criptomonede. Potrivit raportului, cel mai urmărit eveniment de investitori este reuniunea Federal Open Market Committee (FOMC) din 9-10 decembrie, când va fi anunțată decizia privind eventualele reduceri de dobândă.

Dacă Rezerva Federală va adopta un ton mai relaxat sub conducerea actuală, așteptările privind scăderea dobânzilor ar putea impulsiona un nou raliu, cu potențialul de a propulsa Bitcoin înapoi spre 110.000 de dolari și Ethereum peste 3.300 de dolari până la finalul anului, pe măsură ce lichiditatea crește și adopția se extinde.