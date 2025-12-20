Vehiculele cu energie nouă includ atât modele 100% electrice, cât și autovehicule electrificate dotate cu tehnologia inovatoare Super Hybrid DM. Aducerea performanței și eficienței acestor sisteme de propulsie mai aproape de utilizatori reprezintă un element esențial în obiectivul BYD de a contribui la reducerea temperaturii globale cu un grad.

Angajații BYD au celebrat recent atingerea pragului de 15 milioane de vehicule electrificate produse, într-o ceremonie organizată la fabrica din Jinan, China, unde producția în masă a început acum trei ani. Vehiculul care a marcat această performanță a fost cel de-al 15.000-lea exemplar N8L, un SUV mare, cu șase locuri, din sub-brandul premium Denza, orientat spre tehnologie. Modelul utilizează platformele Super Hybrid și e3 („e-cube”), similare cu Z9GT, break-ul electric de înaltă performanță care va marca debutul brandului DENZA pe piața europeană în 2026.

Primul model electrificat BYD, F3DM, lansat în 2008, a fost primul hibrid plug-in produs în serie la nivel mondial. Au fost necesari 13 ani pentru a ajunge la primul milion de vehicule cu energie nouă, însă expansiunea rapidă a BYD și popularitatea modelelor au permis creșterea de la 10 la 15 milioane în doar 13 luni. Vehiculul care a atins pragul de 14 milioane a ieșit de pe linia de producție pe 9 octombrie 2025.

Această realizare completează un an remarcabil pentru BYD. În primele 11 luni ale lui 2025, producția totală a ajuns la 4,182 milioane de vehicule, în creștere cu 11,3% față de anul precedent. În aceeași perioadă, vânzările internaționale au atins 917.000 de unități, depășind totalul întregului an 2024. Prezența globală a BYD se extinde acum în peste 110 țări și regiuni.

Ca companie de tehnologie, BYD continuă să investească semnificativ în cercetare și dezvoltare. În primele trei trimestre ale lui 2025, compania a alocat 43,75 miliarde RMB (aproximativ 5,3 miliarde euro) pentru R&D, cu 31% mai mult decât în anul anterior, ducând investițiile cumulative în cercetare și dezvoltare la peste 220 miliarde RMB (aproximativ 26,65 miliarde euro). Această strategie a generat inovații în întregul lanț tehnologic, de la chimia și arhitectura bateriilor până la sisteme inteligente de asistență la condus și tehnologii de încărcare ultra-rapidă de ordinul megawaților, care reduc timpii de încărcare la nivelul alimentării convenționale, urmând să fie disponibile și în Europa în 2026.

În prezent, BYD este activ în 33 de țări europene, cu 1.000 de puncte de vânzare, având deja planuri pentru dublarea rețelei de dealeri până la sfârșitul anului 2026.