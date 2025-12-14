Piața de capital din România a câștigat 3,78 miliarde de lei la nivelul capitalizării totale, ceea ce corespunde unui avans de 0,75% față de săptămâna precedentă. Capitalizarea bursieră a ajuns astfel la 507,64 miliarde de lei, comparativ cu 503,85 miliarde de lei înregistrate în intervalul 1–5 decembrie 2025.

Diferența este pusă și pe seama faptului că săptămâna anterioară a avut doar patru ședințe de tranzacționare, ziua de 1 decembrie fiind declarată zi liberă.

Valoarea totală a tranzacțiilor cu acțiuni a urcat la 401,66 milioane de lei, cu 157,43 milioane de lei mai mult decât în săptămâna anterioară, ceea ce reprezintă o creștere de 64,45%. În perioada 1–5 decembrie, rulajul s-a situat la 244,23 milioane de lei.

Cea mai bună zi din punct de vedere al lichidității a fost marți, 9 decembrie, când tranzacțiile au însumat 143,32 milioane de lei. La polul opus, cea mai slabă ședință a fost vineri, 12 decembrie, cu un rulaj de 53,18 milioane de lei.

Indicele principal al pieței, BET, care urmărește evoluția celor mai lichide companii listate, a închis săptămâna la nivelul de 23.939,66 puncte, reflectând un sentiment pozitiv în rândul investitorilor.

Pe segmentul principal al pieței, cele mai lichide acțiuni au fost cele ale Transilvania Investments Alliance SA, cu tranzacții de peste 78,19 milioane de lei și o apreciere a prețului de 5,16%.

În topul rulajelor s-au mai aflat:

-acțiunile Banca Transilvania, cu schimburi de 66,58 milioane de lei și o creștere de 1,47%;

-titlurile Hidroelectrica, care au cumulat tranzacții de 32,96 milioane de lei și au urcat cu 0,89%.

Din punct de vedere al evoluțiilor procentuale, cele mai importante aprecieri ale prețurilor au fost înregistrate de:

Armătura – +37,25%;

SSIF BRK Financial – +22,23%;

Prefab SA – +21,61%.

Aceste creșteri indică un interes ridicat al investitorilor pentru titluri cu capitalizare mai mică, într-un context favorabil de piață.

La capitolul corecții, cele mai slabe evoluții au fost consemnate de:

Electroaparataj, cu un declin de 14,53%;

Sinteza, care a pierdut 3,79%;

Vrancart, cu o scădere de 3,43%.