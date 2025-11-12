Piețele bursiere din Europa au încheiat ziua de marți în creștere, consolidând seria de aprecieri începută la debutul săptămânii. Evoluțiile pozitive au fost susținute de optimismul investitorilor privind încheierea blocajului guvernamental din Statele Unite, dar și de rezultatele financiare solide raportate de mai multe companii importante, relatează CNBC.

Indicele pan-european Stoxx 600 a avansat cu 1,3%, marcând o sesiune generalizată de creșteri pe toate bursele și în toate sectoarele majore. În Londra, FTSE 100 a urcat cu 1,2%, atingând un nou record istoric, în timp ce DAX din Germania a crescut cu 0,6%, pe fondul revenirii acțiunilor industriale și al datelor macroeconomice peste așteptări.

În Elveția, sentimentul pozitiv a fost alimentat de informațiile privind un acord comercial iminent cu Statele Unite, care ar putea duce la reducerea tarifelor pentru o serie de produse. Sectorul de lux a dominat creșterile — Richemont a urcat cu 2%, Swatch Group cu 6%, iar Givaudan cu 1,9%. Aceste evoluții au contribuit la avansul de aproape 2% al indicelui elvețian SMI până la finalul sesiunii de tranzacționare.

În plan corporativ, grupul britanic Vodafone a raportat venituri totale de 19,6 miliarde de euro în prima jumătate a exercițiului fiscal 2026, un rezultat mai bun cu 7,3% față de perioada similară a anului trecut și peste așteptările pieței. Compania a anunțat, totodată, o majorare a dividendului și a transmis că se așteaptă să atingă „vârful intervalului de profit prognozat” pentru întregul an financiar, performanțele din Germania – cea mai mare piață a sa – având o contribuție semnificativă. Acțiunile Vodafone s-au apreciat cu 8,3%, oferind un impuls suplimentar indicilor europeni.

După o dimineață marcată de scăderi, moneda britanică a recuperat parțial pierderile în a doua parte a zilei, odată cu publicarea datelor oficiale care au arătat o încetinire neașteptată a ritmului de creștere a salariilor în Regatul Unit, la 4,6% în trimestrul al treilea. La închiderea tranzacțiilor, lira a înregistrat o depreciere modestă, de 0,17%, ajungând la 1,315 dolari.

Randamentele titlurilor guvernamentale britanice (gilts) au scăzut pe toate maturitățile, investitorii anticipând o posibilă relaxare a politicii monetare a Băncii Angliei în 2026. Dobânda la obligațiunile pe 10 ani s-a redus cu aproape 8 puncte de bază, la 4,386%.

Contextul internațional a fost dominat de evoluțiile de la Washington, unde Senatul SUA a aprobat luni seară un proiect legislativ care prelungește finanțarea guvernului federal până în luna ianuarie. Votul, adoptat cu 60 de voturi pentru și 40 împotrivă, pune capăt „celui mai lung blocaj bugetar din istoria americană”. Proiectul urmează să fie transmis Camerei Reprezentanților, iar ulterior președintelui Donald Trump pentru promulgare.

Decizia legislativă a fost primită pozitiv de piețele globale, care văd în deblocarea situației din SUA un semnal de stabilitate fiscală și o posibilă accelerare a activității economice la începutul anului viitor.