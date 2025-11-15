Bursele europene au încheiat săptămâna cu scăderi ample, investitorii reacţionând la îngrijorările tot mai mari din jurul posibilei „bule” din zona inteligenţei artificiale şi la semnalele de încetinire economică globală, potrivit CNBC. Pe ansamblu, Stoxx 600 a pierdut peste 1%, iar principalele pieţe ale continentului au înregistrat depreciere pe linie.

Sectorul tehnologic a avut o zi dificilă, indicele dedicat companiilor din domeniu coborând cu 1,4%, în acord cu turbulenţele din SUA, unde marile nume din tech s-au confruntat cu „un val amplu de vânzări”.

În rândul celor mai afectate titluri europene s-au aflat Infineon, cu o scădere de 1,6%, SAP, care a pierdut 3,2%, şi BE Semiconductor, în declin cu 1,8%. SAP a anunţat că va face „concesii pentru a soluţiona o investigaţie antitrust a UE privind modul în care gestionează software-ul său ERP”.

Producătorul danez Novo Nordisk a resimţit de asemenea presiune, acţiunile sale închizând cu o corecţie de 2,4%, după ce acţionarii au decis schimbări în rândul membrilor independenţi ai boardului, parte a unei reorganizări interne.

Pe plan macro, investitorii au urmărit datele tot mai slabe din China, unde luna octombrie a adus un recul al investiţiilor fixe – indicator esenţial pentru sectorul imobiliar – precum şi o diminuare a ritmului de creştere în comerţul cu amănuntul şi producţia industrială.

În Statele Unite, comentariile oficialilor Rezervei Federale au modificat aşteptările pieţei privind „probabilitatea unei reduceri a dobânzii în decembrie”. Vineri dimineaţă, estimările indicau 54,4% şanse ca Fed să nu relaxeze politica monetară, nivel mult mai ridicat decât cel de 5% consemnat cu o lună înainte.

În Marea Britanie, randamentele titlurilor guvernamentale au urcat puternic, în condiţiile în care presa a relatat că Executivul ar putea renunţa la majorarea impozitului pe venit prevăzută pentru bugetul de toamnă. Gilturile pe 10 ani au avansat până la 4,571% (+13 puncte de bază), iar lira sterlină a pierdut 0,28% faţă de dolar şi 0,15% în raport cu euro.

Allianz a prezentat rezultate peste aşteptări pentru primele trei trimestre, profitul operaţional din perioada iulie–septembrie crescând cu 12,6%, datorită segmentului Property-Casualty. Grupul mizează pe „un profit operaţional de cel puţin 17 miliarde de euro în 2024”. Acţiunile Allianz au urcat cu 1,2%.

Richemont s-a desprins în sens contrar trendului, titlurile companiei avansând cu 5,9% după ce proprietarul Cartier a raportat o creştere de 14% a veniturilor trimestriale, ajustată la cursurile de schimb, impulsionată de revenirea cererii din China, Hong Kong şi Macao. Evoluţia vine în acord cu rezultatele solide anunţate recent de LVMH şi Burberry, care indică o revigorare a industriei de lux.