Bulgaria va trece la euro de la 1 ianuarie 2026, iar euro va înlocui leva ca monedă oficială. Cursul de schimb va fi fix, de 1 euro pentru 1,95583 leva.

În perioada 1 ianuarie–31 ianuarie, oamenii vor putea plăti atât cu leva, cât și cu euro. După această dată, doar euro va mai fi acceptat la plată.

Banii din conturile bancare în leva vor fi transformați automat în euro la cursul stabilit, fără pierderi pentru populație. Leva în numerar va putea fi schimbată la bănci pentru o perioadă limitată, dar Banca Națională a Bulgariei va continua să o schimbe fără limită de timp.

Schimbarea va face mai ușoare călătoriile, plățile și afacerile, mai ales pentru cei care trec prin Bulgaria spre alte țări din Uniunea Europeană.

Tot mai mulți oameni din Bulgaria vin la magazine cu borcane pline de monede mici pentru că vor să scape de ele înainte ca țara să treacă la euro. Comercianții spun că această situație le creează probleme deoarece plata cu multe monede durează mult, formează cozi și provoacă tensiuni între angajați și clienți.

Fenomenul a devenit tot mai frecvent pe măsură ce se apropie schimbarea monedei. În același timp, magazinele se pregătesc și pentru noile reguli legate de trecerea la euro și pentru introducerea unui nou sistem informatic numit SUPTO, care are scopul de a controla mai bine vânzările și de a reduce economia subterană. Comercianții se tem însă că aceste schimbări vor fi greu de aplicat și le vor aduce costuri mai mari.

Asociația pentru Comerț Modern din Bulgaria cere Guvernului de la Sofia să aplice noile reguli treptat și să discute mai întâi cu firmele ca acestea să aibă timp să se adapteze. Organizația avertizează că, dacă regulile vor fi impuse prea brusc, unele magazine mari ar putea avea probleme serioase chiar în perioada trecerii la euro. Chiar și așa, pregătirile continuă, iar lanțurile mari de magazine și-au modernizat sistemele de plată și spun că vor putea da restul în euro încă din prima zi a anului 2026.

Banca Națională a Bulgariei va furniza bancnote euro principalilor comercianți chiar înainte de Anul Nou, ca să nu existe blocaje și ca oamenii să poată folosi euro imediat după introducerea oficială a noii monede.