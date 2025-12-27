Bulgaria va adopta oficial moneda euro începând cu 1 ianuarie 2026, cu o rată de schimb fixă de 1,95583 leva pentru un euro. Potrivit Novinite, această tranziție generează ajustări de ultim moment atât în rândul firmelor, cât și al cetățenilor, mai ales în ceea ce privește accesul la numerar și funcționarea sistemelor de plată.

Asociația Băncilor din Bulgaria a confirmat că seturile de început cu euro, evaluate oficial la 10,23 euro, echivalentul a 20 de leva, sunt deja disponibile pentru populație. Cu toate acestea, în mediul online, aceleași seturi sunt revândute la prețuri mult mai mari, ajungând chiar la 40 de leva.

Zhivko Rusev, proprietar al două magazine alimentare, dintre care unul funcționează non-stop, a explicat la postul bTV că s-a pregătit din timp pentru schimbarea monedei, ținând cont de experiența anterioară a Bulgariei cu denominarea din 1999.

El a declarat că a comandat cinci seturi de început, fiecare conținând 2.000 de euro în bancnote și 110 euro în monede, pentru a putea oferi rest clienților încă din prima zi a anului.

„Un set conţine 2.000 euro în bancnote şi 110 euro în monede. Am comandat cinci seturi pentru a avea suficiente fonduri la dispoziţie pentru clienţi”, a declarat Rusev.

Totuși, Rusev a atras atenția asupra riscurilor tehnice, precizând că softul de gestiune utilizat în magazinele sale nu este complet adaptat pentru operarea simultană în leva și euro. Potrivit acestuia, o actualizare finală este încă necesară, iar funcționarea corectă a sistemului în primele zile ale lunii ianuarie rămâne incertă.

„Ei au făcut o actualizare iniţială, dar mai este necesară şi cea finală. Nu sunt sigur dacă totul va funcţiona corespunzător în ianuarie”, a adăugat el.

Emil Stoyanov, un alt manager de magazin, a explicat că își informează deja clienții cu privire la preferința pentru plățile în numerar în noaptea de Revelion. El a precizat că magazinele vor accepta atât leva, cât și euro, fără diferențieri legate de oră sau momentul tranzacției.

„Vom accepta atât euro cât şi leva, şi nu le vom folosi în mod diferit în funcţie de oră”, a spus el.

Plățile cu cardul vor fi suspendate în intervalul 31 decembrie 2025, ora 21:00, și 1 ianuarie 2026, ora 01:00. Această întrerupere va afecta retragerile de numerar de la bancomate, funcționarea terminalelor POS și achizițiile online, ceea ce explică interesul crescut pentru bani lichizi.

Investigațiile realizate de bTV arată că unii vânzători profită de cererea ridicată și comercializează monedele euro din seturile de început la prețuri semnificativ mai mari decât cele practicate de bănci. Deși prețul oficial este de 20 de leva pentru persoanele fizice, aceleași seturi pot fi găsite online la dublu.

Autoritățile de la Sofia au demarat încă de la 1 decembrie vânzarea seturilor de început care conțin monede euro cu emblema națională bulgară. Acestea pot fi achiziționate de persoane fizice și juridice de la centrele de numerar ale Banca Națională a Bulgariei, de la băncile comerciale și, în cazul populației, de la anumite oficii poștale.

Prețul este de 20 de leva pentru persoane fizice și 200 de leva pentru entitățile juridice.