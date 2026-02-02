Leva a fost retrasă oficial la 1 februarie 2026, după o perioadă de o lună în care cetățenii au putut plăti atât în leva, cât și în euro. Această etapă de tranziție a permis adaptarea graduală a populației și a mediului economic la moneda unică.

În luna ianuarie, cetățenii bulgari au utilizat în paralel leva și euro, înainte de retragerea completă a monedei naționale. Până la data de 30 ianuarie, aproximativ 75% din leva aflată în circulație fusese deja retrasă, conform datelor oficiale.

La acel moment, populația mai deținea în jur de 7,7 miliarde de leva. Autoritățile au precizat că schimbarea restului de monedă națională poate fi făcută pe termen nelimitat la Banca Națională a Bulgariei. Băncile comerciale vor continua să accepte schimbul de leva până la 30 iunie 2026.

Banca Națională a Bulgariei a anunțat că în circulație se află peste 6,1 miliarde de euro. Potrivit instituției, această sumă asigură funcționarea normală a sistemului de plăți și susține activitatea economică din țară.

Începând cu 1 februarie 2026, toate plățile realizate pe teritoriul Bulgariei se efectuează exclusiv în euro. Leva nu mai are statut de mijloc legal de plată, fiind complet înlocuită de moneda unică europeană.

Conform Legii Bulgariei privind introducerea euro, comercianții sunt obligați să afișeze prețurile atât în euro, cât și în leva până la data de 8 august 2026. Această măsură are rolul de a asigura transparența și de a proteja consumatorii în perioada de tranziție.

Autoritățile au subliniat că afișarea dublă a prețurilor ajută populația să se familiarizeze cu noua monedă și să evite confuziile sau eventualele abuzuri comerciale.

Leva a fost introdus oficial la 4 iunie 1880, respectiv 16 iunie conform calendarului nou, printr-o lege promulgată de prințul Alexandru I.

Adoptarea monedei naționale a avut loc la doar doi ani după restaurarea statalității bulgare, în urma războiului ruso-turc din 1877–1878, conflict care a pus capăt dominației otomane de aproape cinci secole.

Denumirea de lev, cu pluralul leva, a fost propusă de prim-ministrul Petko Karavelov și a fost asociată cu simbolul leului, considerat reprezentativ pentru identitatea națională a Bulgariei.

Președinta Banca Centrală Europeană, Christine Lagarde, a declarat că aderarea Bulgariei la zona euro înseamnă că 358 de milioane de persoane folosesc acum moneda unică și împărtășesc un viitor economic comun.

La finalul anului 2025 și începutul lui 2026, Lagarde a apreciat integrarea Bulgariei în sistemul euro, arătând că procesul s-a desfășurat cu succes și fără perturbări majore.

După aderarea Bulgariei, mai multe state membre ale Uniunii Europene nu utilizează încă moneda unică. Printre acestea se numără România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia și Danemarca.

Aceste țări continuă să folosească monedele naționale, în timp ce Bulgaria a devenit cel mai recent membru al zonei euro.