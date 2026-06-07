Bulevardul Muncii din Cluj va găzdui o nouă zonă de birouri și servicii, aprobată prin Plan Urbanistic Zonal

Consiliul Local Cluj-Napoca urmează să ia o decizie importantă pe 9 iunie privind aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru Bulevardul Muncii nr. 80. Proiectul propune transformarea unei parcele situate pe această arteră într-o zonă dedicată activităților economice terțiare, incluzând birouri, servicii și comerț.

Inițiativa a fost demarată de societatea Bilancia Exim S.R.L. și a fost analizată favorabil de Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului. PUZ-ul vizează dezvoltarea unei zone terțiare pe Bulevardul Muncii, o zonă ce combină elemente rezidențiale, comerciale și foste spații industriale în proces de transformare urbană.

Documentația urbanistică prevede reguli clare privind regimul de înălțime al construcțiilor, procentul maxim de ocupare a terenului și modalitățile de acces auto și pietonal. De asemenea, sunt stabilite cerințele minime referitoare la numărul locurilor de parcare, pentru a asigura fluiditatea traficului și confortul utilizatorilor.

Bulevardul Muncii este o arteră importantă a orașului Cluj-Napoca, care în ultimii ani a cunoscut o transformare semnificativă, cu trecerea unor foste zone industriale către utilizări mixte, inclusiv rezidențiale și comerciale. În acest context, propunerea pentru o zonă de activități terțiare vine să completeze această evoluție urbană.

Implementarea PUZ-ului poate aduce beneficii comunității locale prin crearea unor noi locuri de muncă și prin facilitarea accesului la servicii diverse. Totuși, există preocupări legate de posibila creștere a traficului pe un bulevard care deja suportă un volum mare de circulație, ceea ce ar putea influența negativ mobilitatea și calitatea vieții în zonă.

Locuitorii și toate părțile interesate sunt invitate să participe la ședința Consiliului Local programată pentru 9 iunie, unde va avea loc dezbaterea privind acest PUZ. Aceasta reprezintă o oportunitate pentru cetățeni de a urmări procesul decizional și de a verifica măsurile impuse în documentație, în special cele referitoare la asigurarea locurilor de parcare și la accesibilitatea zonei.

În plus, aprobarea acestui PUZ se aliniază cu strategia de dezvoltare urbană a Cluj-Napoca, care urmărește creșterea funcționalității și atractivității zonelor urbane prin diversificarea activităților economice și îmbunătățirea infrastructurii.