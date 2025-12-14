Pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, polițiștii de frontieră utilizează scannere speciale pentru verificarea documentelor de identitate. Aceste echipamente analizează elementele de securitate ale pașapoartelor și cărților de identitate. Multe dintre aceste elemente nu sunt vizibile cu ochiul liber, dar pot fi detectate instant cu ajutorul tehnologiei.

Sistemul permite verificarea rapidă a autenticității documentelor prezentate la controlul de frontieră. Orice neconcordanță este semnalată imediat, iar persoana este supusă unor verificări suplimentare.

Potrivit autorităților, aceste scannere sunt esențiale în contextul creșterii tentativelor de intrare în țară cu acte falsificate, transmite observatornews.ro.

Datele furnizate de Poliția de Frontieră arată că, doar pe Aeroportul Otopeni, sunt depistate zilnic cel puțin trei persoane care încearcă să intre în România cu documente false. Cele mai multe cazuri implică pașapoarte sau cărți de identitate falsificate.

Majoritatea persoanelor identificate provin din state din afara Uniunii Europene. Polițiștii spun că multe dintre aceste tentative vizează exploatarea unor facilități de călătorie, precum intrarea fără viză în Spațiul Schengen, folosind documente emise pe numele altor persoane.

Persoanele prinse cu documente false se aleg automat cu dosar penal pentru fals și uz de fals. Infracțiunea este pedepsită de lege cu până la cinci ani de închisoare. În plus, intrarea în România le este refuzată imediat.

Autoritățile pot dispune și interdicția de a mai circula în Uniunea Europeană, pentru o perioadă stabilită în funcție de gravitatea faptei. Măsura este aplicată în completarea sancțiunilor penale, pentru a preveni tentativele repetate de intrare ilegală.

Un exemplu recent a fost înregistrat pe 8 decembrie, când doi bărbați din Sri Lanka au încercat să intre ilegal în România. Aceștia au prezentat la controlul de frontieră pașapoarte emise de autoritățile din Malaezia.

Malaezia este o țară ai cărei cetățeni nu au nevoie de viză pentru călătoriile în Spațiul Schengen. În urma verificărilor efectuate cu ajutorul scannerelor, polițiștii au constatat că persoanele prezente la control nu corespundeau cu cele din documente. Pașapoartele aparțineau, de fapt, altor persoane.

Potrivit Poliției de Frontieră Române, de la începutul acestui an au fost identificate peste 100 de documente false sau falsificate la punctele de trecere a frontierei. Cele mai multe cazuri au fost descoperite în aeroporturi, unde presiunea pe controlul documentelor este ridicată.