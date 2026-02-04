Premierul Ilie Bolojan a explicat miercuri că proiectul de buget pentru acest an va include un capitol dedicat Bucureștiului, subliniind necesitatea găsirii unui echilibru între Primăria Generală și primăriile de sector.

El a precizat că Bucureștiul, mai exact Primăria Generală, se confruntă cu una dintre cele mai dificile situații financiare din țară, fiind subfinanțată de mai mulți ani.

Premierul a amintit problemele grave din sectorul termoficării și din transportul public, evidențiind că aceste aspecte vor fi abordate în bugetul care urmează să fie aprobat.

Șeful Guvernului a reiterat că Bucureștiul reprezintă o situație distinctă față de celelalte unități administrative și că este nevoie de o soluție echilibrată între Primăria Generală și primăriile de sector, astfel încât bugetul să răspundă realităților financiare și să asigure funcționarea serviciilor publice esențiale.

Ilie Bolojan a afirmat că, în zilele următoare, vor avea loc discuții cu privire la această temă și că își propune să se documenteze cât mai bine pentru a găsi o soluție care să pună în aplicare referendumul votat de bucureșteni sau să identifice o formulă tranzitorie, aplicabilă pe termen scurt, până când referendumul să fie implementat integral, posibil începând cu anii 2027–2029.

„Una din cele mai dificile situaţii financiare le are Bucureştiul, mai exact Primăria Generală, care este subfinanţată de mulţi ani de zile. Aceasta este realitatea şi ştiţi problemele grave care sunt în sectorul de termoficare sau în cel de transport în comun. Dar, cu siguranţă, în proiectul de buget va fi un capitol dedicat Bucureştiului, pe de o parte, pentru că este o situaţie diferită de celelalte unităţi administrative, pe de altă parte pentru că trebuie găsită o formă de echilibru între Primăria Generală şi primările de sector. Voi încerca să mă documentez cât mai bine cu privire la aceste probleme şi sper să găsim o formulă în care, pe de o parte, sau să punem în practică referendumul pe care l-au votat bucureştenii, sau să găsim o formulă tranzitorie în care, nu ştiu, anul acesta, anul viitor, să ne ducem pe aceste formule tranzitorii şi de la anumit an 2027, 2028, 2029 să se aplice referendumul pentru Bucureşti”, a afirmat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a explicat că înainte de alegeri a încercat, împreună cu partidele din coaliție, să reglementeze toate aspectele legate de București și de Primăria Generală, considerând că atunci abordarea putea fi obiectivă, deoarece fiecare partid deținea „bastonul de primar” prin candidați proprii.

„Atunci, având fiecare partid bastonul de primar în raniţa candidatului, cu siguranţă era o abordare destul de obiectivă legat de problemele din Capitală”, a punctat șeful Guvernului.

Premierul a subliniat că speră să se păstreze aceeași abordare și în contextul actual, accentuând că discuțiile nu mai țin de considerente politice, ci de problemele concrete ale unui număr semnificativ de cetățeni și de rolul Capitalei ca motor al dezvoltării naționale.