Construcția unui aeroport modern în sudul Bucureștiului reprezintă una dintre cele mai urgente investiții în viziunea primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, candidat PSD la funcția de primar general al Capitalei.

Edilul a explicat că proiectul București-Sud a depășit deja faza de prefezabilitate și a intrat într-un stadiu activ de căutare a unui investitor dispus să participe într-un parteneriat public-privat, în colaborare cu Consiliul Județean Giurgiu.

El a subliniat că aeroportul ar răspunde unor nevoi majore de infrastructură și dezvoltare regională, contribuind la reducerea decalajelor istorice dintre nordul și sudul Capitalei.

Potrivit acestuia, noul aeroport ar urma să fie amplasat în comuna Adunații-Copăceni, la aproximativ 24 de kilometri de București, și este proiectat nu doar pentru traficul de pasageri, ci și pentru activități cargo și o componentă militară. Băluță a arătat că dezvoltarea ar fi etapizată, în funcție de creșterea fluxului de pasageri, iar simulările incluse în studiile preliminare indică posibilitatea ca viitorul aeroport să ajungă la o capacitate mai mare decât Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din Otopeni.

Daniel Băluță a precizat că proiectul nu s-ar adresa doar locuitorilor Capitalei și ai zonelor limitrofe, ci ar deservi și partea de nord a Bulgariei, în special zona Plevna, ceea ce ar transforma București-Sud într-un hub regional cu impact transfrontalier semnificativ. Astfel, aeroportul ar putea atrage fluxuri suplimentare de pasageri, investiții și operațiuni logistice strategice pentru întreaga regiune.

„În studiul de oportunitate există trei faze de dezvoltare. Pe măsură ce fluxul de pasageri creşte, în aceeaşi măsură se dezvoltă şi aeroportul, devenind mai mare. Poate deveni mai mare decât Otopeniul! Este un aeroport care are trei componente: una de transport pasageri, una de transport cargo, dar şi o componentă militară. El nu se adresează numai Bucureştiului, ci şi zonei de sud a României, incluzând şi o parte din zona Plevna, Bulgaria”, a explicat Daniel Băluță pentru Fanatik.

Daniel Băluță a insistat asupra ideii că sudul Bucureștiului are un decalaj de dezvoltare care trebuie recuperat, iar un aeroport modern ar putea genera mii de locuri de muncă bine plătite și ar determina o redistribuire mai echilibrată a investițiilor în Capitală.

El a explicat că zona de sud este dependentă de fluxurile generate de dezvoltarea urbană a întregului oraș, deoarece Bucureștiul funcționează ca un magnet economic pentru locuitori din Giurgiu, Ilfov și alte localități apropiate.

În opinia sa, infrastructura modernă ar facilita o dezvoltare macroeconomică accelerată, consolidând o viziune de tip „oraș de 15 minute”, în care toate facilitățile se află la distanțe reduse.

„De ce este necesar acest aeroport? V-am spus încă de la început că oraşul acesta are un decalaj de dezvoltare. Este o modalitate prin care zona de sud poate să se dezvolte fundamental. Bucureştiul reprezintă o speranţă şi pentru cei de lângă, pentru că în Bucureşti lucrează nu numai bucureşteni, lucrează şi oameni din Giurgiu, din Ilfov. Gândiţi-vă la locurile de muncă bine plătite pe care le poate genera, la dezvoltarea macro. (…) Prin construcţia unui astfel de aeroport oraşul se echilibrează. Era conceptul de „city in city”, oraşul de 15 minute, un oraş în care găseşti absolut orice facilitate nu mai departe de 15 minute. Evident, pentru partea asta de sud, lipsa investiţiilor şi-a spus cuvântul”, a adăugat candidatul PSD pentru Primăria Generală a Capitalei.

Daniel Băluță a menționat că ideea unui aeroport în sudul Bucureștiului nu este nouă, ci datează încă din anul 1973, aceasta fiind una dintre concluziile desprinse din documentația aflată la Ministerul Transporturilor. În ciuda vechimii conceptului, Băluță consideră că abia acum există contextul și necesitatea reală pentru un astfel de proiect major de infrastructură.

El a subliniat că Bucureștiul s-a extins masiv în ultimele decenii, ajungând la un număr de locuitori incompatibil cu infrastructura actuală, iar dezvoltarea nu mai poate fi amânată.

În acest sens, a afirmat că diferența dintre el și alți candidați constă în viziunea asupra viitorului orașului: deși recunoaște că modernizarea conductelor, cablurilor și a infrastructurii urbane reprezintă urgențe ce trebuie rezolvate imediat, el consideră că aceste intervenții nu sunt suficiente.