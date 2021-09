La ora 18.00 a început ședința crucială a coaliției de guvernare în care PNL și USR PLUS au intrat pe poziții ireconciliabile. Se pare însă că discuțiile nu au avut niciun rezultat. Astfel, nu s-a ajuns la nicio înțelegere în ședința de coaliție, motiv pentru care USR PLUS depune moțiune de cenzură chiar în această seară.

Situația din ședința coaliției de guvernare a fost încordată și în acest moment nu mai există o cale de mijloc pentru cele două partide. USR PLUS susține că a votat o rezoluție prin care mandatează parlamentarii să inițieze și să depună o moțiune de cenzură în cazul în care premierul Florin Cîțu nu demisionează, în timp ce liberalii susțin că au mandat de susținere a prim-ministrului votat în BPN.

USR PLUS a cerut demisia premierului Florin Cîțu pentru a continua înțelegerea cu PNL și UDMR

USR PLUS a cerut demisia premierului Florin Cîțu, precizând că vor să rămână în coaliție, dar doar în condițiile în care acesta nu va mai fi șeful Executivului. Liberalii au răspuns ferm că nu se pune problema arătând susținere fără echivoc pentru Florin Cîțu. Mai mult, premierul ia în calcul varianta prin care vrea să semneze demiterea miniştrilor USR PLUS în momentul depunerii moţiunii de cenzură din această seară. Mai mult, liderii USR PLUS se aşteaptă ca vineri să fie scoşi de la guvernare.

Ședința coaliției s-a desfășurat la Palatul Victoria, acolo unde pe lângă liderii coaliției, au participat și primvicepreședinții PNL și secretarul general al partidului, Robert Sighiartău.

USR a luat deja o decizie înainte de ședința din coaliție de vineri seară

Înainte de ședința coaliției, Comitetul Politic al USR PLUS a votat o rezoluție prin care mandatează parlamentarii să inițieze și să depună o moțiune de cenzură. Pentru că nu are suficienți parlamentari, USR PLUS depinde de semnăturile AUR. De asemenea, Cîțu le reproșează lui Cioloș și Barna că au ”alte socoteli” și că au tras de timp în cazul implementării unor proiecte.

De asemenea, Barna și Cioloș reproșează revocarea lui Stelian Ion din funcția de ministrul al Justiției fără consultări prealabile, plus interesul pentru PNDL 3 despre care USR PLUS susține că este „o hoție” prin care se dau bani primarilor într-un mod netransparent pentru a-l vota președinte la Congresul din 25 septembrie. UDRM susține poziția liberalilor și sunt de partea premierului Florin Cîțu.