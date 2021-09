Adevărata miză a scandalului din coaliţia de guvernare este numirea şefilor de Parchete din România, nicidecum programul de investiţii “Anghel Saligny”, afirmă jurnalista Sorina Matei.

Cu o seară înainte de a pleca de la Ministerul Justiției, Stelian Ion a făcut 11 propuneri pentru șefii principalelor structuri de forță din minister. Pe care, la jumatate de zi, interimarul Lucian Bode le-a blocat.

“Procurorul poate compromite un om politic, îl poate reține și poate merge cu el la arestare”

A existat totuşi şi un motiv pentru care USR PLUS s-a opus programului “Anghel Saligny”: faptul că toate partidele au de câştigat de pe urma lui, PNL, PSD, UDMR, mai puţin USR PLUS care are primari puţini şi doar în marile oraşe, unde nu există necesităţi finanţate de acest program.

“Dacă politicienii rup Coaliții, se ceartă de 30 de ani pe bani și pe procurori. De data aceasta, tot despre bani și puterea din Parchete este vorba, pentru că procurorul poate compromite un om politic, îl poate reține și poate merge cu el la arestare. În privința PNDL-ului, cât câștigă PNL-ul, câștigă Cîțu, pentru că își câștigă partidul care încă funcționează după principii vetuste, adică bani de la Centru, de la Guvern, bani publici, vorbim despre 10 miliarde de euro pentru primari. Cîțu vrea să devină președinte PNL. Vineri în Guvern se va adopta acest PNDL-3 pe care ei l-au numit Anghel Saligny. Va fi legat de rectificare și la fel ca celelalte PNDL-uri, nu există un control obiectiv pe alocarea acestor bani publici, nu este transparent și nu a fost implementat bine. Câștigă vineri și PSD și UDMR pentru că și primarii PSD și UDMR vor primi acești bani în localitățile mici unde au primari. Nu câștigă USR PLUS, tocmai de aceea USR PLUS nu au fost de acord pentru că nu au primari decât în marile orașe, unde nu există nevoia de canalizare sau alte necesități finanțate de acest PNDL-3”, spune Sorina Matei, potrivit Aleph News.

PNL şi Klaus Iohannis, puşi în pericol de proiectele lui Stelian Ion la Ministerul Justiţiei

Sorina Matei mai spune că liberalii au intervenit în forţă la Ministerul Justiţiei, de teamă “că vor fi alergați cu procurorii DNA și DIICOT, care sunt prieteni cu USR”. Mai mult, planurile lui Stelian Ion nu au fost nici pe placul lui Klaus Iohannis, care ar fi avut o putere diminuată în cazul numirilor procurorilor-şefi.

“Liberalii erau speriații că vor fi alergați cu procurorii DNA și DIICOT, care sunt prieteni cu USR, având în vedere prietenia secției de procurori din CSM cu cei de la USR. Stelian Ion demarase procedura de numire a procurorului șef DIICOT și pentru unele funcții importante de conducere din DIICOT și DNA. Acest lucru nu i-a plăcut președintelui Klaus Iohannis, pentru că nu a avut control pe acest propuneri și procedura a fost întreruptă joi de interimarul Bode. Și mai era o problemă: Stelian Ion propusese legile justiției prin care să reducă marja președintelui Klaus Iohannis la aceste numiri și să mărească puterea secției de procurori CSM. Acest proiect nu i-a plăcut lui Klaus Iohannis. Proiectul nu a fost abandonat de Stelian Ion și președintele a vrut să aibă această marjă de numire destul de mare, astfel încât procurorii să nu devină un pericol pentru liberali”, a explicat Sorina Matei.

Sursă foto: Administraţia Prezidenţială