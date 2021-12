Munistrul Muncii, Marius Budăi, le dă pensionarilor români cea mai bună veste. Acesta a anunțat, marți seara, la B1 TV, că problema plății pensiilor pentru luna decembrie a fost rezolvată. Mai exact, documentele au fost pregătite astfel încât joi dimineață conturile să fie deja deschise.

“Este un scut împotriva valului de scumpiri”

Totodată, ministrul a mai precizat că ține să le mulțumească liberalilor pentru că au acceptat pachetul social, care reprezintă un scut împotriva valului de scumpiri, în contextul în care calculele din vară și din toamnă s-au dovedit a fi corecte.

„Le mulțumesc colegilor liberali că au acceptat pachetul social. Este un scut împotriva valului de scumpiri. Tot ce noi calculam și spuneam în vară și toamnă iată că se dovedește că am avut dreptate. Este doar pentru a apăra puterea de cumpărare, nu pentru a o crește.

Odată cu rectificarea s-au rezolvat aceste probleme. Am pregătit toate documentele pentru ca joi de dimineață, să deschidem conturile. Oamenii să fie liniștiți că problema este rezolvată”, a spus ministrul Muncii, Marius Budăi.

Pensii mai mari pentru români

Pe lângă plata pensiilor la timp, pensionarii mai primesc o veste bună de această dată din partea ministrului Finanţelor, care a anunţat că românii vor încasa pensii mai mari începând cu 1 ianuarie 2022.

Mai exact, Adrian Câciu a anunţat că noul punct de pensie va intra în vigoare de la 1 ianuarie, precizând că pensia minimă va fi de 1000 de lei. Totodată, ministrul a anunţat că tot în luna ianuarie pensionarii cu venituri mici vor primi cea de-a 13 pensie. Aceasta va fi în valoare de 1.200 de lei.

„De la 1 ianuarie va intra in vigoare noul punct de pensie de 1586 lei. Pensia minimă va fi de 1.000 de lei. În ianuarie intră şi cea de 13-a pensie, va intra odată cu pensia aferentă lunii ianuarie. Aceasta va fi doar pentru pensionarii cu venituri cuprinse între 1.000 şi 1.600 de lei”, a spus noul ministru de Finanțe.

El a mai adăugat că această măsură va fi de mare ajutor în rândul pensionarilor, în special în această situație dificilă de scumpire a prețurilor.

„Sprijinul va fi pentru ca fiecare persoana sa poata sa treaca peste aceasta perioadă de scumpiri. Nu va fi directionat pentru un anumit tip de produs. Acel sprijin este in plus fata de legea consumatorului vulnerabil, este pentru cosul zilnic de consum al pensionarilor care au venituri mici. As privi acest ajutor ca un sprijin temporar pentru pensionari”, a declarat Adrian Câciu la România TV.