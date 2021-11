Adrian Câciu, noul ministru al Finanţelor vine cu vești bune pentru o serie de pensionari. Acesta anunță că a fost luată în calcul o echilibrare a pensiilor speciale, iar persoanele vizate sunt pensonarii militari.

Mai exact, el susține că pensiile speciale nu au mai fost indexate de ani de zile și a venit momentul unei echilibrări în contextul în care foarte mulți militar au rămas cu venitur mici.

„Există o problemă a pensiilor speciale care nu au fost indexate de ani de zile. Trebuie să facem o echilibrare pentru că sunt foarte mulți care au rămas cu venituri foarte mici”, a spus noul ministru de Finanțe la România TV.

Totodată, ministrul a mai adăugat că mulţi pensionari militari au pensii foarte mici, în comparație cu alte persoane din aceeași categorie. Pe lista persoanelor vizate se află chiar şi veterani din Irak și Afganistan. De asemenea, Adrian Câciu a explicat că modificările vor fi făcute împreună cu Ministerul de Interne și cu Ministerul Apărării Naționale.

Adrian Câciu anunță majorarea punctului de pensie

În ceea ce privește restul pensiilor, recent, ministrul a anunțat că acestea urmează să fie majorate de la anul. Mai exact, noul punct de pensie va intra în vigoare de la 1 ianuarie. Astfel, la momentul respectiv, pensia minimă va fi de 1.000 de lei iar pensionarii cu venituri mici vor primi cea de-a 13-a pensie.

El a mai adăugat că aceste majorări vin ca un sprijin în contextul în care sunt pensionarii care au nevoie de ajutor având în vedere scumpirile din ultima perioadă, un sprijin în plus pe lângă legea consumatorului vulnerabil.

„De la 1 ianuarie va intra in vigoare noul punct de pensie de 1586 lei. Pensia minimă va fi de 1000 de lei. În ianuarie intră şi cea de 13-a pensie, va intra odata cu pensia aferenta lunii ianuarie. Aceasta va fi doar pentru pensionarii cu venituri cuprinse între 1000 şi 1600 de lei.

Sprijinul va fi pentru ca fiecare persoana sa poata sa treaca peste aceasta perioadă de scumpiri. Nu va fi directionat pentru un anumit tip de produs. Acel sprijin este in plus fata de legea consumatorului vulnerabil, este pentru cosul zilnic de consum al pensionarilor care au venituri mici. As privi acest ajutor ca un sprijin temporar pentru pensionari”, a declarat Adrian Câciu la România TV.