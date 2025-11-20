Premierul a explicat că decizia de a limita cheltuielile publice a reprezentat o condiție necesară pentru a evita majorarea taxelor. În mesajul său, el a subliniat că reducerea cheltuielilor de personal a fost una dintre zonele decisive ale acestui proces, în special prin măsurile aplicate în luna iulie.

Potrivit precizărilor sale, aceste intervenții au dus la scăderea fondului total de salarii în sectorul public, de la 14,2 miliarde lei la 13,7 miliarde lei. Premierul a transmis și un mesaj public, afirmând:

„Le mulțumesc tuturor românilor pentru că au înțeles că trecem printr-o perioadă dificilă: Fondul total de salarii în sectorul public a scăzut la 13,7 miliarde lei, de la 14,2 miliarde lei”.

El a detaliat că reducerea cheltuielilor a fost posibilă atât prin eliminarea unor sporuri, cât și prin blocarea angajărilor în aparatul administrativ. În paralel, încasările la buget au crescut, un efect atribuit atât contribuabililor, cât și acțiunilor derulate de Ministerul Finanțelor.

Premierul a adăugat că obiectivul principal rămâne menținerea unui echilibru care să permită evitarea creșterii poverii fiscale.

„Au scăzut cheltuielile de funcționare ale statului, prin tăierea unor sporuri și pentru că nu s-au mai făcut angajări. Au crescut încasările la buget, prin efortul făcut deopotrivă de către contribuabili și de către Ministerul de Finanțe”.

Potrivit datelor prezentate în trimestrul al treilea din acest an, veniturile bugetare au înregistrat o creștere considerabilă față de aceeași perioadă din anul precedent. Premierul a afirmat că:

„Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează. Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună”.

Conform informațiilor comunicate, veniturile totale ale bugetului de stat au crescut cu 12,5%, de la 79,2 miliarde lei la 89,1 miliarde lei, ceea ce reprezintă un plus de 9,9 miliarde lei.

Mai multe categorii fiscale au înregistrat evoluții pozitive: impozitul pe venit a crescut cu 16,5%, încasările din TVA au urcat cu 14,8%, iar veniturile din accize au avansat cu 11%.

Un alt element evidențiat îl reprezintă contribuțiile sociale, care au înregistrat un plus de 8,5% în trimestrul al treilea, echivalentul a 4 miliarde lei. În același timp, cheltuielile de personal au scăzut în perioada iulie–septembrie cu 630 milioane lei, iar în luna octombrie, reducerea față de aceeași lună a anului trecut a fost de 562 milioane lei.

În contrast, premierul a notat că în primul semestru al anului, cheltuielile de personal crescuseră cu circa 10% comparativ cu perioada similară din 2024, ceea ce accentuează schimbarea de direcție produsă începând din vara acestui an.

Premierul a subliniat și evoluțiile privind fondurile europene, marcând faptul că programul PNRR a trecut printr-un proces de deblocare și renegociere, ceea ce a permis accelerarea plăților în a doua jumătate a anului. În primele șase luni din an au fost realizate plăți de 2,62 miliarde euro, în timp ce în perioada iulie–septembrie au fost efectuate 1,45 miliarde euro.

Tot în zona financiară, premierul a menționat evoluția ratei ROBOR la o lună, care a coborât de la 6,82% la 5,81%. Potrivit datelor comunicate, costurile de împrumut ale României au scăzut după 1 iulie pe toate maturitățile și în toate monedele, ceea ce indică o încredere mai mare din partea piețelor financiare.

Declarațiile sale includ și cifre concrete privind titlurile de stat, astfel:

„Titlurile în lei – scădere cu aproximativ 53 de puncte de bază pentru maturitatea de 5 ani și cu 51 de puncte de bază pentru cea de 10 ani. Titlurile în euro – scădere cu 78 de puncte de bază la 5 ani și 49 de puncte de bază la 10 ani”.

Premierul a explicat că reducerea acestor costuri se reflectă în economii bugetare importante, care sunt redirecționate către investiții, educație sau sănătate.

Conform ultimului raport al Comisiei Europene, investițiile publice au devenit principalul motor al economiei românești, tendință confirmată și de premier în declarațiile sale. El a precizat că investițiile vor accelera în perioada 2026–2027, fiind sprijinite de fonduri europene și de proiectele deja în implementare.

În același timp, proiecțiile arată că deficitul bugetar ar urma să scadă la 6,2% în 2026, ceea ce ar reflecta o consolidare fiscală graduală.

Premierul a transmis și un mesaj public către echipa guvernamentală și către cetățeni:

„Mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat pentru aceste rezultate. Mulțumesc românilor care au înțeles că aceste eforturi sunt necesare pentru a depăși un moment dificil”.

El a adăugat că are încredere că menținerea acestui curs va permite României să își atingă potențialul economic, afirmând: