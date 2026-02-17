Datele disponibile la începutul anului 2026 arată că România continuă să se confrunte cu o rată anuală a inflației semnificativ peste media europeană. Nivelul de 9,6% consemnat în ianuarie, deși ușor sub cel din decembrie 2025, plasează țara pe primul loc în Uniunea Europeană la acest indicator.

În paralel, economia a înregistrat două trimestre consecutive de contracție a PIB-ului real, inclusiv o scădere accentuată de 1,9% în ultimul trimestru, ceea ce echivalează cu intrarea în recesiune tehnică.

Analiza explică faptul că o recesiune tehnică este definită, în mod uzual, prin două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului ajustat sezonier, fără a implica automat o criză economică profundă.

Episoade recente din Uniunea Europeană arată că astfel de faze pot fi temporare, dacă piața muncii și încrederea investitorilor rămân relativ stabile.

Comparativ cu alte economii din Europa Centrală și de Est, performanța României în 2025 a fost modestă. Creșterea estimată a PIB-ului, de aproximativ 0,6%, s-a situat printre cele mai scăzute din regiune, în timp ce Polonia a raportat un avans economic mult mai robust.

România nu este însă singura economie europeană aflată în recesiune tehnică. Irlanda a traversat o situație similară, însă pe fondul unei contracții în sectorul industrial dominat de multinaționale.

Potrivit lui Bogdan Maioreanu, dinamica economică a României reflectă impactul combinat al:

inflației persistente

ajustărilor fiscale deliberate

presiunilor din zona energiei

Actuala recesiune tehnică este asociată cu procesul de consolidare fiscală, menit să corecteze un deficit bugetar ridicat.

Analiza eToro evidențiază trei vulnerabilități-cheie:

relația tensionată dintre inflație și creștere economică

efectele pe termen scurt ale consolidării fiscale

expunerea la șocuri externe

Banca Națională a României este descrisă ca fiind prudentă în privința reducerii dobânzilor, în absența unei traiectorii clar descendente a inflației.

Perspectivele de creștere rămân moderate. Conform estimărilor citate în analiză:

„Comisia Europeană prevede pentru România o creștere reală a PIB-ului de „1,1 % în 2026”, întrucât consolidarea fiscală necesară frânează consumul privat și public (…) Economia va continua să crească datorită unei redresări treptate a investițiilor private (…) și unei îmbunătățiri considerabile a exporturilor nete.”

În acest context, fondurile europene provenite din PNRR sunt considerate esențiale pentru susținerea investițiilor.

Potrivit ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat, aproximativ 70% dintre investitorii români individuali și-au exprimat lipsa de încredere în economia națională la finalul anului trecut.

Bogdan Maioreanu subliniază că actualul context economic, deși dificil, poate reprezenta o oportunitate:

„Recesiunea tehnică actuală este un exemplu al modului în care inflația persistentă ridicată și înăsprirea monetară și fiscală au accelerat încetinirea (…) Dar, pe termen lung, acest lucru creează o oportunitate importantă.”

Succesul acestui proces depinde însă de coerența deciziilor politice și de implementarea credibilă a reformelor.

Economia României se află într-un punct delicat, unde controlul inflației, disciplina fiscală și susținerea creșterii economice trebuie gestionate simultan.