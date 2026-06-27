Bodo de la Proconsul, replică pentru critici după ce a slăbit 46 de kilograme: „Mai bine slab și frumos”
Bogdan Marin, cunoscut ca Bodo, solistul trupei Proconsul, a trecut printr-o transformare majoră, reușind să slăbească aproximativ 46 de kilograme. Schimbarea a venit după ce artistul a avut probleme serioase de sănătate, inclusiv un infarct, ceea ce l-a determinat să adopte un stil de viață mai sănătos.
Deși rezultatele sunt evidente, unii dintre fanii săi au fost surprinși de noua sa înfățișare și au venit cu critici la adresa sa. În vacanță în Grecia, Bodo a răspuns direct comentariilor negative cu un mesaj plin de încredere.
Bodo, mesaj pentru criticii din mediul online
Artistul s-a fotografiat la o terasă din Grecia și a transmis un mesaj clar pentru cei care îl atacă:
„Neața din însorita Elada! Mesaj pentru hateri: decât gras și frumos, mai bine slab și frumos! Și sănătos! Vă îmbrățișez pe toți! Zi binecuvântată să aveți!”, a scris Bodo în descrierea fotografiei.
Transformarea radicală a artistului
Bodo a ajuns la 142 de kilograme înainte de a decide să-și schimbe stilul de viață. Procesul de slăbire l-a condus acum la o greutate de 96 de kilograme, iar artistul spune că această decizie a fost una dintre cele mai bune din viața sa.
„De la 142 kg la 96 kg. De la apnee în somn – la somn de bebeluș. De la cântat cu seriozitate – la cântat cu excelență. De la mâncat mici – la mâncat mici (da, mai mici). De la nu mai pot – la energie cât pentru două zile. De la deznădejde – la poftă de viață. De la pastile pentru inimă – la vitamine. De la udat florile în ghiveci – la tuns iarba săptămânal (și nu puțină). De la haine XXXL – la L. De la oboseală continuă – la chef de drumuri și proiecte. De la supraviețuire – la viață trăită cu bucurie. De la rutină – la planuri de viitor. Și cel mai frumos? De la o soție iubitoare – la aceeași soție iubitoare, care a fost și este lângă mine. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru iubirea Lui”, a declarat Bodo.
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Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Infofinanciar, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
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