Bodo de la Proconsul, replică pentru critici după ce a slăbit 46 de kilograme: „Mai bine slab și frumos”

Bogdan Marin, cunoscut ca Bodo, solistul trupei Proconsul, a trecut printr-o transformare majoră, reușind să slăbească aproximativ 46 de kilograme. Schimbarea a venit după ce artistul a avut probleme serioase de sănătate, inclusiv un infarct, ceea ce l-a determinat să adopte un stil de viață mai sănătos.

Deși rezultatele sunt evidente, unii dintre fanii săi au fost surprinși de noua sa înfățișare și au venit cu critici la adresa sa. În vacanță în Grecia, Bodo a răspuns direct comentariilor negative cu un mesaj plin de încredere.

Artistul s-a fotografiat la o terasă din Grecia și a transmis un mesaj clar pentru cei care îl atacă:

„Neața din însorita Elada! Mesaj pentru hateri: decât gras și frumos, mai bine slab și frumos! Și sănătos! Vă îmbrățișez pe toți! Zi binecuvântată să aveți!”, a scris Bodo în descrierea fotografiei.

Bodo a ajuns la 142 de kilograme înainte de a decide să-și schimbe stilul de viață. Procesul de slăbire l-a condus acum la o greutate de 96 de kilograme, iar artistul spune că această decizie a fost una dintre cele mai bune din viața sa.