Președintele Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin, a susținut că măsurile incluse în proiectul de ordonanță privind carburanții au fost calificate drept insuficiente și lipsite de corelare cu realitățile economice și sociale, punct de vedere transmis și către liderul Sorin Grindeanu.

Acesta a afirmat că, în urma unei analize realizate de sindicat, principalele beneficii ale actualei abordări ar reveni statului, exprimând disponibilitatea de a participa la consultări suplimentare în cadrul Consiliului Național Tripartit, în cazul în care Guvernul va relua dialogul.

În acest context, BNS a propus discutarea unor alternative care să includă reducerea accizelor și a TVA-ului, precum și alte măsuri urgente, cu condiția să nu fie afectate veniturile bugetului de stat.

„Soluţiile pe care le-au antamat în proiectul de ordonanţă, în opinia noastră, şi am comunicat preşedintelui Sorin Grindeanu, sunt nişte soluţii subţiri, care nu ţin cont de realităţile economice şi sociale. Marele câştigător în momentul de faţă, pe cifre, pentru care am făcut aseară o evaluare, rămâne indiscutabil Guvernul României şi noi suntem pregătiţi, dacă premierul va dori să mai aibă acea reuniune de Consiliu Naţional Tripartit să discutăm mai multe variante de lucru care să ţină cont şi de reducerea accizelor, de reducerea TVA şi de alte elemente care ar trebui discutate în regim de urgenţă şi despre care, din nou, nu vorbeşte nimeni. Evident că fără să afecteze veniturile bugetului de stat”, a spus Costin la Palatul Parlamentului.

Președintele Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin, a explicat că, în urma calculelor realizate de la momentul elaborării bugetului, statul înregistrează venituri suplimentare per litru de carburant vândut, ceea ce ar permite, în opinia sa, aplicarea unor măsuri precum reducerea TVA-ului.

Acesta a susținut că o astfel de ajustare ar putea avea un efect neutru asupra veniturilor bugetare, fără a pune în pericol echilibrele fiscale, dar ar contribui la limitarea creșterii prețurilor la pompă. În același timp, liderul sindical a arătat că pot fi analizate soluții combinate, inclusiv reducerea accizelor și a TVA-ului, propunând ca TVA-ul la carburanți să fie diminuat de la 21% la 16%.

„De când au făcut proiecţiile pe buget, cu care au intrat şi în Parlament, ei câştigă suplimentar pe fiecare litru de motorină 0,359 lei, 0,36 de lei pe fiecare litru vândut, iar la benzină câştigă 0,26 pe fiecare litru vândut. Deci, aici s-ar putea opera o reducere de TVA, care ar duce până una-alta la un efect neutral în ceea ce priveşte veniturile bugetare, să nu le punem în pericol, dar nu ar mai creşte preţul cu amănuntul. Sunt soluţii combinate. Putem să discutăm şi de accize, putem să discutăm şi de TVA. Spre exemplu, ar putea să reducă TVA astăzi de la 21 la 16 pe carburanţi„, a adăugat preşedintele BNS.

Președintele Blocului Național Sindical (BNS), Dumitru Costin, a afirmat că i-a transmis lui Sorin Grindeanu nemulțumirea legată de organizarea unor întâlniri cu ministrul Energiei, membru al PSD, la care reprezentanții sindicatelor nu au fost invitați.