Banca Națională a României a precizat că aceste produse numismatice sunt alcătuite din câte patru bancnote de 20 de lei, înseriate consecutiv, respectând aceleași caracteristici tehnice întâlnite la bancnotele aflate deja în circulație. Prin această abordare, instituția oferă colecționarilor acces la bancnote autentice din punct de vedere structural, dar grupate într-un format dedicat exclusiv segmentului numismatic.

Reprezentanții băncii au explicat într-o comunicare oficială motivul pentru care aceste coli sunt tratate la același standard tehnic precum bancnotele folosite în mod obișnuit.

În prezentarea instituției, se subliniază că scopul este menținerea autenticității și consistenței materialului emis, astfel încât fiecare colecționar să primească un produs realizat după aceleași norme de calitate ca bancnotele standard.

SURSA FOTO: BNR/Lansare coală numismatică,formată din 4 bancnote de 20 de lei – Prezentare față

„Colile speciale conțin fiecare câte patru bancnote cu valoare nominală de 20 lei. Bancnotele sunt înseriate consecutiv și au aceleași specificații tehnice ca bancnotele de circulație cu valoare nominală de 20 lei”.

În acest context, banca centrală continuă tradiția introducerii unor produse numismatice care reproduc în format special elementele esențiale ale bancnotelor aflate în uz, oferind însă o prezentare distinctă și un format care nu se regăsește în circulația obișnuită.

Pentru această ediție, Banca Națională a României a optat pentru o prezentare formală și structurată, fiecare coală fiind inclusă într-un plic special conceput pentru a proteja și evidenția produsul.

Plicurile sunt personalizate, iar alături de acestea, cumpărătorii primesc un certificat de autenticitate redactat în trei limbi: română, engleză și franceză. Documentul oferă detalii privind emiterea produsului, precum și garanții privind originalitatea și standardele de fabricație.

Certificatul conține, de asemenea, elemente oficiale precum semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central, aspect care certifică în mod formal calitatea și proveniența acestor coli. Includerea seriilor bancnotelor în certificatul de autenticitate consolidează caracterul documentar al produsului, orientat către colecționari și pasionați de obiecte cu tiraj limitat.

Tirajul maxim stabilit pentru această ediție este de 30.000 de exemplare, o cifră care reflectă echilibrul dintre disponibilitate și exclusivitate. Limitarea tirajului menține caracterul special al emisiunii și contribuie la potențiala valoare de colecție a produsului în timp.

Prețul anunțat de BNR pentru o coală formată din patru bancnote este de 120 de lei, la care se adaugă TVA. Prețul include și certificatul de autenticitate, iar instituția precizează că această structură de cost se aliniază politicilor sale privind produsele numismatice.

Pentru publicul interesat, BNR a stabilit un set clar de puncte de distribuție, reprezentate de sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș. Prin intermediul acestor centre, colecționarii vor putea cumpăra direct colile speciale, având acces la întregul pachet de prezentare și la certificatul de autenticitate aferent.

Instituția oferă și detalii suplimentare referitoare la procedurile de achiziție, menționând că acestea se regăsesc pe site-ul oficial, în secțiunea dedicată numismaticii. Publicul are la dispoziție informații privind disponibilitatea, modalitățile de plată și regulile de achiziție, astfel încât procesul să fie accesibil oricărui interesat.