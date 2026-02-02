Bitcoin a coborât la cele mai scăzute niveluri din aprilie anul trecut, într-un context marcat de aversiune accentuată față de risc, de lichidări masive pe piața derivatelor și de evoluții politice și de reglementare din Statele Unite. Analiza aparține lui Simon Peters, analist al platformei de investiții eToro, potrivit unui comentariu transmis luni, 2 februarie 2026.

„Bitcoin a scăzut la niveluri minime nemaiîntâlnite din aprilie anul trecut, pe fondul sentimentului de aversiune față de risc care continuă să afecteze piețele”, arată Simon Peters.

Scăderea a fost amplificată de lichidările masive din zona contractelor futures.

„Miercuri, joi și vineri au fost lichidate poziții lungi pe contracte futures perpetue pe bitcoin în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de dolari, accelerând scăderea prețului până la 74.500 de dolari”, explică analistul eToro.

Presiunea s-a reflectat și în evoluția fondurilor tranzacționate la bursă.

„ETF-urile bitcoin de tip spot au înregistrat ieșiri de 1,49 miliarde de dolari săptămâna trecută, joi fiind înregistrate ieșiri de 817,8 milioane de dolari, a patra zi cu cele mai mari ieșiri înregistrate de la lansarea ETF-urilor bitcoin de tip spot în urmă cu doi ani”, se mai arată în analiză.

Corecția a afectat întreaga piață cripto, nu doar bitcoin. Altcoin-urile au fost puternic lovite, capitalizarea totală a pieței, excluzând bitcoin, scăzând cu 11%, până la 1,02 trilioane de dolari.

Piețele „digeră, de asemenea, numirea lui Kevin Warsh în funcția de nou președinte al Rezervei Federale, o alegere mai agresivă în comparație cu ceilalți candidați”, subliniază Simon Peters.

Acesta amintește că Warsh a criticat relaxarea cantitativă, considerând-o un instrument care favorizează „Wall Street” în detrimentul „Main Street”.

Privind în perspectivă, investitorii urmăresc publicarea noilor date privind salariile din sectorul non-agricol și rata șomajului din SUA, care ar putea genera o volatilitate suplimentară pe piețe.

În paralel, atenția rămâne concentrată asupra reglementării pieței cripto din SUA. Potrivit surselor citate de eToro, oficiali ai Casei Albe se întâlnesc cu reprezentanți ai industriei cripto și ai sectorului bancar pentru a ajunge la un compromis privind plata dobânzilor pentru deținerile de stablecoin și pentru a avansa cu proiectul de lege privind structura pieței criptoactivelor.

Săptămâna trecută, Comisia pentru Agricultură a Senatului SUA a făcut un pas înainte în acest proces, promovând versiunea sa a proiectului de lege privind structura pieței criptoactivelor, cu un vot de 12 la 11, decizie care aduce activele digitale considerate mărfuri, precum bitcoin, sub competența autorității de reglementare a pieței futures.

În acest context volatil, Simon Peters arată că piața cripto rămâne extrem de sensibilă atât la factorii macroeconomici, cât și la evoluțiile de reglementare, care vor continua să influențeze direcția prețurilor în perioada următoare.