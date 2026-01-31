Sâmbătă, prețul Bitcoin a scăzut sub 80.000 de dolari, din cauza unei retrageri mai mari din piața criptomonedelor. După-amiază, la tranzacțiile din New York, Bitcoin a pierdut 7% și a ajuns la aproximativ 78.159 de dolari, cel mai mic nivel din aprilie 2025. Scăderea a fost mai puternică din cauza lipsei de cumpărători și a volumului mic de tranzacții.

Alte criptomonede mari au scăzut și ele: Ether cu peste 10%, iar Solana cu peste 11%.

În total, vânzările au făcut ca piața criptomonedelor să piardă cam 111 miliarde de dolari în ultimele 24 de ore.

Această scădere vine după maximele înregistrate toamna trecută: în octombrie 2025, Bitcoin ajunsese aproape de 125.000 de dolari. De atunci, prețul a scăzut cu peste 30%, din cauza grijilor investitorilor legate de reguli noi și tensiuni geopolitice.

Bitcoin a scăzut puternic după corecțiile violente din 2025, iar peste un trilion de dolari s-au pierdut din piață. Pentru unii investitori, scăderea a părut un dezastru, însă avocații și analiștii consideră că este, de fapt, începutul maturizării economiei crypto. Aceștia spun că piața crypto a trecut prin cicluri extreme în ultimul deceniu, dar corecțiile din 2026 se desfășoară într-un context diferit față de episoadele din 2017 sau 2021. Investitorii individuali nu mai sunt singurii care influențează frica sau euforia; capitalul instituțional, ETF-urile și reglementările europene au schimbat modul în care funcționează piața.

Victor Buju, partener la Buju Stanciu & Asociații, a explicat că, dacă te uiți doar la grafic, pare o dramă, dar dacă te uiți la structură, vezi maturizare. El a spus că volatilitatea nu mai este doar zgomot speculativ, ci un instrument care arată care proiecte sunt solide și care promisiuni au fost exagerate. Intrarea capitalului instituțional a apropiat piața crypto de logica burselor tradiționale, iar corecțiile mari funcționează mai mult ca un audit decât ca o catastrofă.

Marius Stanciu, partener BSA, a precizat că un crash în era investițiilor instituționale nu mai este doar un test de înțelepciune a pieței, ci un audit care arată cine a explicat corect riscurile, cine a vândut siguranță fără acoperire și cine a confundat inovația cu specula. Odată cu intrarea în vigoare a MiCA, pierderile nu mai pot fi tratate la fel ca înainte. Piața acceptă volatilitatea ca parte naturală a investițiilor, dar sancționează lipsa de transparență, marketingul înșelător și gestionarea greșită a produselor financiare. ETF-urile pe Bitcoin aduc reguli clare de transparență, documente KID și conformitate, iar companiile listate trebuie să aibă politici clare de risc și să comunice corect cu acționarii.

Cazurile extreme, precum cel al lui Sam Bankman-Fried, arată că infracțiunile nu sunt tolerate doar pentru că instrumentul este tehnic și nou; inovația nu suspendă legea.