BCE a revizuit în creștere estimarea de creștere economică pentru anul în curs, de la 1,2% la 1,4%. Ajustarea reflectă faptul că un posibil război comercial cu Statele Unite, considerat un risc major în urmă cu aproximativ șase luni, nu s-a materializat. Pentru următorii doi ani, banca centrală estimează o creștere economică de 1,2% și, respectiv, 1,4%, față de prognozele anterioare de 1,0% și 1,3%. Totodată, BCE a publicat primele sale estimări pentru anul 2028, care indică un avans economic de 1,4%.

Aceste date întăresc percepția potrivit căreia BCE, care a menținut dobânzile neschimbate pentru a patra ședință consecutivă, se îndreaptă către o perioadă prelungită de stagnare a politicii monetare.

Majoritatea economiștilor și investitorilor anticipează acum că dobânzile vor rămâne la nivelurile actuale pe tot parcursul anului 2026, în lipsa unui șoc economic major. Potrivit evaluărilor BCE, creșterea economică este așteptată să fie mai puternică decât cea prevăzută în proiecțiile din luna septembrie, fiind susținută în principal de cererea internă, iar banca centrală își menține angajamentul de a reacționa în cazul unor schimbări semnificative ale datelor economice.

„Creșterea economică este așteptată să fie mai puternică decât în proiecțiile din septembrie, susținută în special de cererea internă”, a transmis BCE în comunicatul său, reiterând că va reacționa la eventuale schimbări semnificative ale datelor economice.

Optimismul treptat al BCE este alimentat de mai mulți factori externi favorabili. Uniunea Europeană a decis să nu escaladeze tensiunile comerciale cu Statele Unite, iar riscurile unui conflict regional în Orientul Mijlociu s-au redus. Acești factori au contribuit la o creștere economică peste așteptări, de 0,3% în trimestrul al treilea, iar sondajele realizate în mediul de afaceri indică faptul că expansiunea economică a continuat până la finalul anului.

În ceea ce privește evoluția prețurilor, BCE și-a actualizat prognozele de inflație pentru următorii ani. Instituția estimează o rată a inflației de 1,9% în 2026 și de 1,8% în 2027, niveluri apropiate de cele anticipate anterior, respectiv 1,7% și 1,9%. Prima prognoză pentru anul 2028 indică o revenire a inflației la 2%, nivel considerat de BCE compatibil cu stabilitatea prețurilor.

Deși noile estimări economice și de inflație susțin decizia de menținere a dobânzilor, în interiorul Consiliului guvernatorilor persistă opinii divergente cu privire la direcția viitoare a politicii monetare. Unii membri consideră că următoarea mișcare ar putea fi o majorare a dobânzilor, în timp ce alții nu exclud reduceri suplimentare, avertizând că riscurile de scădere a inflației rămân dominante.