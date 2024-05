Sebastian Burduja este candidatul Partidului Naţional Liberal pentru Primăria Capitalei. Actualul ministru al Energiei spune că munca sa din fruntea acestui minister, dar şi cea din mandatul anterior de la Digitalizare, demonstrează ceea ce ştie şi poate să facă.

Mai mult, Sebastian Burduja a fost şi secretat de stat în Ministerul Finanţelor. A venit însă acum rândul Bucureştiului, pentru care liberalul are o viziune foarte clară. El şi-a prezentat luni, 29 aprilie, planul pentru capitala României.

Într-o intervenţie avută miercuri seară la postul B1 TV, Burduja a explicat că Nicuşor Dan, Cristian Popescu Piedone şi Gabriela Firea au demonstrat deja ce pot şi, mai ales, ce nu pot face pentru bucureşteni.

Au condus deja Primăria Generală sau Sectoarele 4 şi 5, în cazul lui Piedone. Sebastian Burduja se consideră o alternativă pentru cei care îşi doresc schimbarea în bine, pentru că nu a mai deţinut postul de primar.

„Dacă există bucureşteni cărora le place administraţia Nicuşor Dan le place Bucureştiul aşa cum arată el astăzi sigur că au o opţiune în partea aceea sau Sectorul 5 cu domnul Piedone sau Bucureştiul în 2016-2020 cu doamna Firea.

E simplu, ei au probat ceea ce pot, mai ales ceea ce nu pot să facă. Eu am probat acolo unde am fost la Digitalizare, la Energie, secretar de stat la Finanţe ceea ce ştiu să fac şi pot să fac, iar acum am această viziune pentru Bucureşti”, a afirmat Sebastian Burduja.