Gabriela Firea este plasată pe locul doi în intenția de vot, după Nicușor Dan. Datele au fost realizate de un sondaj Avangarde realizat la comanda PSD, după separarea de PNL în cursa pentru Primăria Capitalei.

Social-democrata înregistrează un procentaj de 24% în preferințele bucureștenilor. Pe primul loc se află Nicușor Dan, cu 31%. Simultan, Cristian Popescu Piedone se află pe locul trei, cu 20%.

Sebastian Burduja ocupă locul 4 cu 15%, urmat de Mihai Enache, reprezentantul AUR, cu 7%.

Întrebați cu privire la schimbarea candidatului comun, Cătălin Cîrstoiu, 58% din respondenți au fost de părere că este o decizie bună.

În ceea ce privește situația din București, doar 4% se declară foarte mulțumiți. Simultan, alți 38% au indicat că sunt mulțumiți, iar 25% s-au declarat nemulțumiți.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile pentru Consiliul General al Municipiului București, PSD ar lua ar lua majoritatea voturilor, având un procent de 31% în sondaj.

Alianța Dreapta Unită (ADU) s-ar plasa pe locul doi cu 25%. PNL ar avea 20%, iar PUSL 10%. AUR ar înregistra 9%, partidul Dianei Șoșoacă doar 2%, iar REPER 1%.

Pentru alegerile europarlamentare, 50% au indicat că ar vota cu alianța PSD-PNL. ADU ar obține 26% din voturi. AUR 11% ar obține, PUSL 9%, SOS România 2%, iar REPER 1%.

Sondajul a fost realizat prin metoda Door-to-Door, în perioada 24 – 27 aprilie, pe un eșantion de 1150 de persoane adulte cu o eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 2,9%.

Amintim că șeful PSD a analizat şansele candidaţilor pentru Primăria Capitalei. El a susținut că Cristian Popescu Piedone „nu mai are nicio șansă” să câștige.

Potrivit premierului, a discutat cu Gabriela Firea despre revenirea ei în cursa pentru Primăria Capitalei la ședința de 14 ore a coaliției.

De asemenea, el a fost întrebat și dacă nu crede că o trimite pe Firea într-o cursă mult prea dificilă, în contextul în care va împărţi voturile cu Cristian Popescu Piedone.

„Eu am văzut cum am luat voturi şi de la PSD şi de la PNL de la domnul Cârstoiu şi am luat 10%”, a susținut șeful PSD.