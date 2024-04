Marcel Ciolacu a fost întrebat cum a convins-o pe Gabriela Firea să candideze la Primăria Capitalei. Cu această ocazie, șeful PSD a oferit mai multe informații și a susținut că Cristian Popescu Piedone „nu mai are nicio șansă” să câștige.

Potrivit premierului, a discutat cu Gabriela Firea despre revenirea ei în cursa pentru Primăria Capitalei la ședința de 14 ore a coaliției.

De asemenea, el a fost întrebat și dacă nu crede că o trimite pe Firea într-o cursă mult prea dificilă, în contextul în care va împărţi voturile cu Cristian Popescu Piedone.

„Eu am văzut cum am luat voturi şi de la PSD şi de la PNL de la domnul Cârstoiu şi am luat 10%”, a susținut șeful PSD.