Cristian Popescu Piedone spune că a primit mai multe amenințări. Potrivit edilului, scopul acestora ar fi fost intimidarea lui, astfel încât să se retragă din alegeri.

Președintele Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) subliniază că și-a lansat în mod oficial candidatura pentru Primăria Capitalei. Edilul din Sectorul 5 a ținut să critice și coaliția de guvernare, care „n-a putut să stabilizeze Bucureștiul”.

Indiferent pe cine vor numi, astăzi, la ora 11:00 eu mi-am lansat oficial candidatura să excludem posibilitatea folclorului care s-a vehiculat în spatele anunțării candidaturii mele că mă voi retrage. Nu m-am retras. Sunt președintele unui partid, partid care la începutul discutării despre lansarea candidaturii la Primăria Capitalei am spus că dorim să fim într-o alianță. Fiind un partid social-liberal am vrut să fim într-o alianță.

De asemenea, acesta susține că i s-a sugerat să nu candideze până în ultima clipă. Potrivit edilului, ar fi primit mai multe amenințări și i s-ar fi spus să se retragă, deoarece este mai bine pentru el și familie.

Șeful PUSL susține că ar fi vorba atât despre mesaje, cât și despre anumiți „mesageri”. Cristian Popescu Piedone a ținut să spune și că este „exponentul nedreptății în România”.

Edilul și-a încheiat mesajul printr-o ironie sumbră, susținând că are „lunetiști” pe casă.

„Până în ultima clipă. Până la lansarea mea oficială mi-au spus să mă retrag din cursă, că e mai bine pentru mine. E mai bine pentru familie. Să știți că nu mă victimizez și n-am nevoie să vă spun astăzi lucrurile, dar lucrurile s-au întâmplat. Trăim în România! Şi nu numai telefoane, ci mesageri de la porumbei călători până la „știi, am auzit, se zice”. Pe mine nu mă interesează. Sunt exponentul nedreptății în România. Și nu mă victimizez că am stat un an și o lună în pușcărie degeaba pentru că a trebuit să fiu acarul Păun, să fie aruncat un nume pe scări la momentul „vreau guvernul meu”. La fel, astăzi, se vrea „candidatul meu”. Vă las pe dvs. să decideți și așa am mai multe probleme. Am lunetiștii pe casă. Contoarul se duce spre finiş”, a conchis Piedone.