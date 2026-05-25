Potrivit evaluării Sustainalytics, Banca Transilvania a obținut un scor ESG Risk de 15, încadrându-se în categoria „Low Risk”. Acest rezultat indică o expunere redusă la riscurile asociate factorilor de mediu, sociali și de guvernanță și reflectă capacitatea instituției de a gestiona aceste aspecte prin politici și procese dedicate.

În clasamentul global al băncilor analizate de Sustainalytics, Banca Transilvania ocupă locul 127 din aproape 1.000 de instituții financiare evaluate. La nivel regional, banca se află pe locul 44 din aproximativ 600 de bănci monitorizate.

Evaluarea evidențiază faptul că expunerea BT la riscurile ESG este sub media sectorului băncilor regionale și confirmă existența unor mecanisme eficiente pentru identificarea, prevenirea și administrarea acestor riscuri.

Raportul Sustainalytics arată că Banca Transilvania dispune de practici solide de guvernanță ESG și de procese clare pentru gestionarea riscurilor asociate sustenabilității. Totodată, este remarcată calitatea managementului în această zonă și modul în care banca integrează criteriile ESG în activitatea sa curentă.

Un alt aspect evidențiat de evaluatori este transparența raportării. Potrivit analizei, raportarea ESG realizată de Banca Transilvania este aliniată standardelor internaționale și bunelor practici utilizate în industrie.

Rezultatul confirmă și progresul constant făcut de bancă în integrarea principiilor de sustenabilitate în modelul de business, aspect urmărit tot mai atent atât de investitori, cât și de autoritățile de reglementare.

Sustainalytics este unul dintre cei mai cunoscuți furnizori globali de ratinguri ESG și face parte din grupul Morningstar. Agenția analizează companiile în funcție de riscurile specifice fiecărui sector și de capacitatea acestora de a le administra eficient.

Evaluările realizate de Sustainalytics sunt utilizate pe scară largă de investitori, fonduri de investiții și instituții financiare pentru măsurarea performanței în domeniul sustenabilității și pentru evaluarea riscurilor nefinanciare.