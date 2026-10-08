Banca Angliei schimbă banii britanici. Bufnița sau ariciul vor înlocui figuri istorice pe bancnote, precum Winston Churchill

Banca Angliei schimbă radical aspectul banilor fizici și va înlocui personalitățile istorice precum Winston Churchill și Jane Austen cu specii din fauna nativă. În urma unei consultări publice la care au participat 500.000 de cetățeni, pe noile bancnote vor apărea papagalul de mare, bufnița, bondarul și ariciul, într-o mișcare ce a stârnit controverse politice.

Bufnița de hambar, bondarul de pământ, papagalul de mare și ariciul european vor apărea pe noile bancnote emise de Banca Angliei în următorii ani, înlocuindu-l pe Winston Churchill, liderul din al Doilea Război Mondial, alături de alte personalități istorice.

Banca Angliei a anunțat animalele care vor inspira noua serie de bancnote britanice după o consultare publică la care au participat aproximativ 500.000 de persoane. Această schimbare face parte dintr-un proiect prin care fauna și flora britanică vor deveni elementele centrale ale noii serii de bancnote.

Aproape 500.000 de persoane au votat dintr-o selecție de 18 animale propusă de banca centrală în luna iunie. Bondarul de pământ a fost cea mai populară viețuitoare de pe lista scurtă, fiind urmat de bufnița de hambar și ariciul european.

Deși vulpile roșii și pescărușii albastri au primit mai multe voturi decât papagalul de mare, Banca Angliei a selectat totuși papagalul de mare pentru a se asigura că pe listă este inclus și un animal marin.

Casierul-șef al Băncii Angliei, Victoria Cleland, și-a exprimat satisfacția față de implicarea publicului.

„Sunt încântată că aproape jumătate de milion de oameni au răspuns la consultarea noastră privind imaginile cu fauna sălbatică, arătând că banii lichizi încă contează”, a afirmat ea.

Decizia Băncii Angliei din martie de a nu mai prezenta britanici celebri pe viitoarele bancnote, favorizând în schimb fauna nativă, a stârnit reacții și dezbateri încă de la prima consultare publică organizată anul trecut.

Măsura a consternat politicieni din întreg spectrul politic și a generat speculații conform cărora banca centrală a dorit să evite controversele din jurul figurilor istorice. Posibilitatea ca Winston Churchill să fie înlocuit pe bancnota de 5 lire de un bursuc, o vidră sau un alt animal a provocat critici severe.

Oficialii Băncii Angliei au explicat însă că această schimbare va face bancnotele mai distinctive și mai greu de contrafăcut.

Printre figurile care vor dispărea treptat de pe actualele bancnote se numără fostul premier Winston Churchill (prezent pe bancnota de 5 lire emisă în 2016, care va fi și prima înlocuită), romanciera Jane Austen (de pe bancnota de 10 lire), pictorul William Turner (de pe bancnota de 20 de lire) și matematicianul Alan Turing (reprezentat pe bancnota de 50 de lire).

În ciuda modificării imaginilor de pe verso, noile bancnote vor continua să îl prezinte pe actualul monarh (Regele Charles al III-lea).

De asemenea, bancnotele care poartă efigia Reginei Elizabeth a II-a vor rămâne în circulație și își vor păstra statutul de mijloc legal de plată.

Măsura vine într-un context în care utilizarea banilor fizici a scăzut abrupt în Marea Britanie în ultimii ani, fenomen accelerat de pandemia de COVID-19, care a determinat majoritatea comercianților să accepte plăți contactless prin card sau smartphone.

În anul 2024, sub 10% din plăți au fost efectuate în numerar. Cu toate acestea, organizația patronală UK Finance anticipează că acest declin se va stabiliza, având în vedere că un procent mic de britanici preferă în continuare ferm plățile în numerar.

Banca Angliei a anunțat că urmează etapa de proiectare și producție, proces ce se va întinde pe parcursul câtorva ani, astfel încât schimbarea nu va fi una imediată.

Rhys Phillips, viitorul responsabil cu emisiunea de bancnote al Băncii Angliei, a detaliat pașii următori: